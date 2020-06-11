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13 июня можно будет пообщаться с мэром Витебска. Звоните!

11.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 13 июня, пройдет прямая линия председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина с жителями областного центра, сообщают «Витьбичи».


Фото: pridvinje.by

Вы можете внести предложения по развитию Витебска, высказать мнение по поводу работы предприятий торговли, ЖКХ, строительных организаций, а также задать вопросы по состоянию жилых домов и дворов, озвучить другие проблемы.

Позвонить Вадиму Владимировичу можно 13 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 8 0212 33-62-63.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вы можете внести предложения по развитию Витебска, высказать мнение по поводу работы предприятий торговли, ЖКХ, строительных организаций, а также задать вопросы...
 
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