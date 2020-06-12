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Жара спадет. Погода в Витебске в выходные
12.06.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тех, кто устал от лета, спешим успокоить — уже в субботу температура значительно понизится. И ожидаются дожди,
В субботу, 13 июня, температура +16…18 ºС. Возможен дождь. Ветрено.
В воскресенье, 14 июня, воздух прогреется до +20…22 ºС. В прогнозе — дождь, гроза. Ветер порывами до 17 метров в секунду.
Хороших выходных, друзья!
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Тех, кто устал от лета, спешим успокоить - уже в субботу температура значительно понизится.
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