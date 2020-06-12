Жара спадет. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Тех, кто устал от лета, спешим успокоить — уже в субботу температура значительно понизится. И ожидаются дожди, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу, 13 июня, температура +16…18 ºС. Возможен дождь. Ветрено.

В воскресенье, 14 июня, воздух прогреется до +20…22 ºС. В прогнозе — дождь, гроза. Ветер порывами до 17 метров в секунду.

Хороших выходных, друзья!

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