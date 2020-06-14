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Каждый год в Полоцк приезжает около двухсот тысяч туристов





Полоцк - отдельная глава в учебниках не только истории, но и географии - это самое сердце Старого Света









Предприятие в Полоцке - один из крупнейших мировых производителей стекловолокна





Особое внимание экологии





Еще одна специализация региона - молочная





Сегодня Полоцк - настоящая белорусская марка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взгляд на Полоцк сквозь века Полоцк - это особенное место для каждого белоруса. Именно там многие столетия назад зарождалась наша национальная история и государственность. А сегодня активно...

Полоцк - это особенное место для каждого белоруса. Именно там многие столетия назад зарождалась наша национальная история и государственность. А сегодня активно развиваются перспективные отрасли промышленности. В городе и районе разработан комплексный план развития. Он включает в себя как модернизацию отдельных предприятий, так и строительство новых производств. Так, масштабная стройка уже идет на «Полоцк-Стекловолокно». Здесь возводят цех по выпуску электроизоляционных тканей, этот материал используется в изготовлении деталей для компьютеров и мобильных телефонов. Расширяет свой ассортимент и Полоцкий молочный комбинат, а на базе биомехзавода создается региональный комплекс по переработке вторсырья. Новые производства, естественно, предусматривают новые рабочие места. Поэтому в Полоцке трудятся над расширением жилищного фонда, при этом не забывают и о туристической привлекательности.На древний город сквозь века взглянулПолочане, сейчас их около 85 000, - это особая общность. Свято чтят свои традиции, культуру, потому и процветают уже больше тысячи лет. Отчасти благодаря такому трепетному отношению к своим уникальным ценностям о самом древнем городе Беларуси знают на всех континентах.Большинство едет за своеобразным экскурсом в историю. Архитектура Беларуси здесь буквально на каждом метре. Только отсюда на том берегу Западной Двины можно увидеть сразу несколько храмов, в том числе и Софийский собор. Музей-наследие Франциска Скорины, Спасо-Евфросиниевский монастырь, Борисовский камень (монумент древней эпиграфики). Именно эти объекты, по сути, и сделали профессию экскурсовода здесь одной из самых востребованных. Свои услуги предоставляют десятки агентств. В тренде нынешнего сезона - исторические квесты.Подтвердить, что вы побывали в центре Европы, можно документально. Выдают специальные сертификаты. Выгодное территориальное положение позволяет бизнесу выходить на рынки Европы, СНГ с минимальными логистическими издержками. Это "Полоцк-Стекловолокно". Сейчас здесь идет масштабная стройка нового цеха. По планам уже в следующем году начать производство электроизоляционных тканей. Они используются в изготовлении деталей для мобильных телефонов и компьютеров. Естественно, этот проект ориентирован исключительно на экспорт. На мировой карте уже есть потенциальные партнеры. Это Австрия, Германия и Япония. Здесь смогут производить до 24 миллионов метров материала в год. Объект включен в план ускоренного развития Полоцкого района. Затраты в 20 миллионов долларов, по расчетам специалистов, окупятся в ближайшие 6 лет.Покупая автомобили немецкой, французской марки, знайте: там белорусская запатентованная теплоизоляция. Продукция используется в самолетостроении, в космической отрасли. Товарооборот по итогам прошлого года - 100 миллионов долларов. Цифру планируют увеличить. В этом месяце наладили еще одно производство. Делают так называемое базальтовое волокно. На заводе трудится около 4 000 сотрудников. В среднем по предприятию получают 1 180 рублей - это больше, чем по всей Витебской области. Задержек с выплатами, признается Андрей Устин, нет. За 8 лет ни разу не сталкивался. К тому же коллективный договор предусматривает ряд бонусов.Без учета индивидуальных построек каждый год в эксплуатацию в среднем вводится пять многоквартирных домов. Все строительство развернуто в новом районе. С начала этого года новоселье уже отметили почти 200 семей. Большая часть как раз многодетные. Строящим жилье, состоящим на учете, имеющим льготы оказывается господдержка в виде бюджетных субсидий. Это предусмотрено указом Президента. Параллельно в городе идут масштабные реконструкции. Восстанавливают Спасо-Преображенскую церковь, мост через Западную Двину, облагораживаются памятники Великой Отечественной. Согласно всем архитектурным канонам. Полоцк, хоть и расширяется, при этом не теряет аутентичности. И это мнение абсолютного большинства горожан. Интересные и, главное, полезные идеи здесь воплощают в жизнь постоянно. Совместно с партнерами из ЕС здесь построили зеленую экономику. Фонари на полоцких улицах заменили экономичными светодиодами. Это очередные шаги на пути к умному городу.Уже реализуется большой проект. На базе биомехзавода создадут региональный комплекс по переработке вторсырья. Новый полигон и линии сортировки объединят сразу несколько районов Витебской области. Это позволит не только упразднить все мини-полигоны, предотвратить образование несанкционированных свалок, но и повысить эффективность переработки мусора.На базе полоцкого комбината сформирован агрохолдинг, который включает 38 хозяйств Витебской области. Они формируют сырьевую зону, позволяют получать продукцию низкой себестоимости, что увеличивает выручку на внешних рынках. Подобное сотрудничество уже дало финансовые плоды. Если раньше во многом зависели от поставок в Россию, то сегодня партнерство с соседним государством - это лишь треть прибыли. В планах закончить модернизацию, закупить новые холодильные камеры, в том числе и шоковой заморозки. Благодаря им увеличится срок хранения и ассортимент.О нем знают уже не только из учебников истории и географии. Продукция, которая создается руками этих людей, востребована на мировом рынке. И, конечно, эта глава еще до конца не написана.