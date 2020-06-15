Проект пинчан по созданию «Пёсокафе» вышел в финал конкурса социальных проектов Social Weekend

Источник материала: Полесская правда



В финал конкурса социальных проектов Social Weekend прошли 17 инициатив. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Всего на старте было предложено 476 идей. Далее часть из них отсеяли: сначала через голосование по СМС, потом через экспертный и отбор амбассадоров конкурса. В итоге в трек обучения прошли 52 заявки. С каждым проектом в течение двух месяцев работали эксперты. В этом сезоне все мастер-классы и лекции походили онлайн. Работа велась в трех направлениях — маркетинг, проектный менеджмент и общение с инвесторами. Каждый участник прошел более 12 курсов.

По словам директора местного социального фонда «Добра», руководителя конкурса Social Weekend Александра Скрабовского, перевод конкурса в онлайн стал вызовом для команды. «Самое сложное было не столько найти техническое решение, сколько сохранить эффективность и атмосферу конкурса. Ведь Social Weekend — это в первую очередь доверие и вдохновение, вера людей в самих себя и свои идеи. Из-за мировой пандемии конкурс стал на месяц длиннее, мы ввели дополнительные дни индивидуальной работы с экспертами и совсем скоро увидим результат их трудов», — отметил он.

На успешное прохождение в финал влияло несколько критериев. В первую очередь смотрели на результаты работы проектов во время участия в Social Weekend. Обсуждение, кого пропускать в решающий этап, длилось около двух часов.

В числе финалистов оказался проект Rekolos — создание предприятия по изготовлению биоразлагаемой посуды из отрубей. Также прошел специальный проект Борисовской библиотеки и колонии, который поможет налаживать связь между детьми и отцами, находящимися в местах лишения свободы. Этим летом на призовой фонд конкурса претендует и ряд проектов из Минска, например, «Купальский берег» (создание тематической зоны отдыха в парке им. Янки Купалы), «Международный хоровой конкурс им. В.Ровдо» в формате батлов. Еще в числе финалистов — белорусская батлейка, доставка еды для бездомных, виртуальный музей женской истории и культуры страны, экоконсалтинг и шеринг экологической посуды для бизнеса. Впервые в конкурсе в категории «Зоозащита» поднимут вопрос о проведении конференции, где обсудят альтернативы экспериментов над животными. В категории «Медицина и здоровье» появилась амбициозная идея — создать приложение с искусственным интеллектом по расшифровке анализов. В Могилеве хотят открыть школу по программированию дронов. Полный список проектов можно посмотреть на официальном сайте Social Weekend.

В числе финалистов также есть идея из Пинска по созданию «Песокафе», которое будет способствовать поиску нового дома для собак, попадающих в отлов. Подробнее о проекте читайте здесь .

В этот раз финал пройдет в прямом эфире. Трансляция запланирована на 2 июля на базе интернет-телевидения VOKA. Ссылка будет доступна в социальных сетях Social Weekend и на официальном сайте проекта. Трансляцию смогут посмотреть все желающие как в Беларуси, так и за рубежом. Призовой фонд превысит Br100 тыс.

Напомним, конкурс организован фондом «Добра» и существует уже 7 лет. За это время в нем участвовали более 3,5 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend — в открытости и быстроте реализации в каждом уголке страны. Подать заявку может любой человек или организация, если идея не касается религии и политики. Среди известных выпускников конкурса — поисково-спасательный отряд «Ангел», инклюзивная пекарня «Добрае печыва», инклюзивный пляж на Минском море, больничные клоуны Фанни ноуз и другие (всего более 300 проектов). За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на $450 тыс. в эквиваленте.