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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. Неустойчивая погода сохранится и на этой неделе Поваленные деревья, подтопления и обесточенные деревни. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. За последние сутки из-за гроз и сильных дождей нарушение...

Поваленные деревья, подтопления и обесточенные деревни. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. За последние сутки из-за гроз и сильных дождей нарушение электроснабжения зафиксировали в более чем 250 населенных пунктах, восстановительные работы еще продолжаются. Тем временем синоптики говорят, что неустойчивая погода сохранится и на этой неделе. Вновь прогнозируют дожди и грозы. При этом будет жарко до 29 с плюсом. Контрастную погоду прогнозируют и на следующих выходных. Температура в разных частях страны будет варьироваться от 20 до 30 градусов.