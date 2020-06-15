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В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. Неустойчивая погода сохранится и на этой неделе

15.06.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поваленные деревья, подтопления и обесточенные деревни. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. За последние сутки из-за гроз и сильных дождей нарушение электроснабжения зафиксировали в более чем 250 населенных пунктах, восстановительные работы еще продолжаются. Тем временем синоптики говорят, что неустойчивая погода сохранится и на этой неделе. Вновь прогнозируют дожди и грозы. При этом будет жарко до 29 с плюсом. Контрастную погоду прогнозируют и на следующих выходных. Температура в разных частях страны будет варьироваться от 20 до 30 градусов.
 
 
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Поваленные деревья, подтопления и обесточенные деревни. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. За последние сутки из-за гроз и сильных дождей нарушение...
 
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