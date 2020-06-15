В массовом море рыбы в Немане, скорее всего, виновата летняя погода. Но это пока не точно

Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу гродненские рыбаки забили тревогу: на Немане случилсямассовый мор рыбы. О происшествии гродненцы сообщили в природоохрану. Специалисты выехали на берега водоема, где работали два дня, отбирая необходимые пробы и обследуя места, где была обнаружена мертвая рыба. Предварительная причина произошедшего — низкий уровень кислорода и высокая температура воды в реке. Однако стоит еще дождаться результатов проб воды.



Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

В Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды TUT.BY рассказали, что специалисты комитета работали на Немане два прошедших дня. Были обследованы берега водоема, а также притоки — и специалисты не зафиксировали повышения концентрации загрязняющих веществ в реке.

— Предварительно, предельные допустимые значения не превышены. Наши специалисты выезжали на места, где была обнаружена мертвая рыба. Были взяты пробы воды, ожидаем результаты, — рассказал заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Адаменко.

Сейчас можно говорить только о предварительной причине гибели рыбы в Немане. По словам специалиста, мор рыбы произошел в пятницу, а в четверг прошел сильный дождь, на улице было душно. Возможно, именно эти природные факторы повлияли на то, что в Немане фиксировалось низкое содержание растворенного кислорода в воде — в некоторых местах он был всего 1,6 мг на 1 куб. д м, когда норма — 6,6.

Также в некоторых местах была зафиксирована высокая температура воды — до + 30 °C, что тоже может влиять на количество растворенного кислорода в воде.

Реку обследовали и представители общественной организации «Экомониторинг».

— Мы обследовали очистные сооружения сахарного завода и ЖКХ Скиделя. Также осмотрели реку Довжицу и место, где она сливается с Котрой. Там мертвой рыбы не обнаружили. Обследовали Неман в районе деревни Махайловка. Ни там, ни выше по течению замора не было. На месте впадения Котры в Неман — лишь единичные особи мертвой рыбы. А вот в районе деревни Коматово — много погибшей рыбы вдоль всего берега, — рассказал председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов. — Для локализации замора нужна информация от рыбаков и местных жителей. Люди могут присылать нам фотографии мертвой рыбы и где были сделаны данные снимки. Это поможет определить, где начался замор, и разобраться в причинах произошедшего.