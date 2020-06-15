После пожара в доме в районе Зеленого Луга городские службы восстанавливают дверь и окна

Источник материала: Tut.by

Городские службы устраняют последствия пожара в доме № 23 на улице Кольцова. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».





Напомним , 14 июня днем в районе Зеленого Луга открытым пламенем горела квартира на первом этаже. Очевидцы слышали сильный хлопок. По их словам, взрывной волной в подъезде выбило все окна, которые выходят с лестницы. В квартирах с первого по третий этаж тоже «вынесло стекла». Осколки разбросало в нескольких метрах от дома. Жителей пятиэтажки по громкоговорителю попросили покинуть квартиры.

По предварительной информации МЧС, пожару предшествовала вспышка бытового газа.





Первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская говорит, что сейчас принимаются все необходимые меры для восстановления поврежденного здания.

— До конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, а также заменят выпавшие или треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.