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После пожара в доме в районе Зеленого Луга городские службы восстанавливают дверь и окна
15.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городские службы устраняют последствия пожара в доме № 23 на улице Кольцова. Подробности
По предварительной информации МЧС, пожару предшествовала вспышка бытового газа.
Первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская говорит, что сейчас принимаются все необходимые меры для восстановления поврежденного здания.
— До конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, а также заменят выпавшие или треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.
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Напомним, 14 июня в доме на Кольцова, 23 случился пожар. По предварительной информации МЧС, пожару предшествовала вспышка бытового газа.
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