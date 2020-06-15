Руководитель БООР не утилизировал сбитых на дороге кабанов, а забрал туши домой - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

Прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных транспортировке и разделке диких животных, сообщает ведомство.



Фото носит иллюстративный характер. Анжелика Василевская, TUT.BY

Установлено, что 27 марта в Вилейском районе в ДТП погибли три диких кабана. При исполнении служебных обязанностей 52-летний руководитель территориального подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов выехал на место происшествия в качестве представителя общественной организации. Но необходимые документы об утилизации он не оформил, положил туши погибших животных в автомобиль и перевез их к своему дому, где впоследствии разделал.

Согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты при обнаружении в охотничьих угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных или погибших диких животных запрещается самовольно, без оформления соответствующих документов, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши и использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и др.).

Стоимость трех туш диких кабанов — 9720 рублей, или 360 базовых величин — это особо крупный размер.

Прокурор Вилейского района Вадим Шукринов по материалам проверки исполнения природоохранного законодательства возбудил уголовное дело о незаконных перемещении (транспортировке) и разделке диких животных по ч. 3 ст. 282−1 УК РБ.

Уголовное дело передано следователям.