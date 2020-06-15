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Руководитель БООР не утилизировал сбитых на дороге кабанов, а забрал туши домой - и попал под «уголовку»
15.06.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных транспортировке и разделке диких животных,
Установлено, что 27 марта в Вилейском районе в ДТП погибли три диких кабана. При исполнении служебных обязанностей 52-летний руководитель территориального подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов выехал на место происшествия в качестве представителя общественной организации. Но необходимые документы об утилизации он не оформил, положил туши погибших животных в автомобиль и перевез их к своему дому, где впоследствии разделал.
Стоимость трех туш диких кабанов — 9720 рублей, или 360 базовых величин — это особо крупный размер.
Прокурор Вилейского района Вадим Шукринов по материалам проверки исполнения природоохранного законодательства возбудил уголовное дело о незаконных перемещении (транспортировке) и разделке диких животных по ч. 3 ст. 282−1 УК РБ.
Уголовное дело передано следователям.
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Руководитель БООР не утилизировал сбитых на дороге кабанов, а забрал туши домой - и попал под «уголовку»
Стоимость трех туш диких кабанов - 9720 рублей, или 360 базовых величин - это особо крупный размер.
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