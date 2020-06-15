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В Вилейке пропала 63-летняя местная жительница. Ее ищут с 6 июня
15.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Вилейке пропала 63-летняя женщина. Она ушла из дома еще 6 июня,
Бибикова Алина Ивановна проживает в городе Вилейка по улице 17 Сентября. Шестого июня около 11.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам 8(025) 959 36 48; 8(029) 187 71 29 или в Вилейский РОВД по номеру 102.
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Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам 8(025) 959 36 48; 8(029) 187 71 29 или в Вилейский РОВД по номеру 102.
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