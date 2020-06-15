В Вилейке пропала 63-летняя местная жительница. Ее ищут с 6 июня

Источник материала: Tut.by

В Вилейке пропала 63-летняя женщина. Она ушла из дома еще 6 июня, сообщает ПСО «Ангел».





Бибикова Алина Ивановна проживает в городе Вилейка по улице 17 Сентября. Шестого июня около 11.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам 8(025) 959 36 48; 8(029) 187 71 29 или в Вилейский РОВД по номеру 102.