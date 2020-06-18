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Во дворе на Рафиева горел автомобиль
18.06.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня во дворе на Рафиева (возле дома № 25 корус 1) горел автомобиль. Вот видео происшествия.
Пожар случился около 12 часов дня 18 июня, на месте работали спасатели. Информации по этому поводу на сайте МЧС Минска пока нет. По сведениям TUT.BY, в автомобиле сработала сигнализация, потом неожиданно начался пожар.
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Сегодня во дворе на Рафиева (возле дома № 25 корус 1) горел автомобиль. Вот видео происшествия.
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