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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси

23.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси
Фото из архива

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Ветковском и Ельском районах Гомельской области. Ограничения на посещения лесов действуют в Кореличском, Новогрудском, Сморгонском, Островецком, Ошмянском районах Гродненской области, а также в Столбцовском районе Минской области и Светлогорском районе Гомельской области. «Ограничительные меры носят временный характер и будут сняты при стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде», — подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ — Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.

БелТА

 
 
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Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства
 
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