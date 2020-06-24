Показываем новый фонтан на Свислочи в центре Минска за 2,5 миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Мультимедийный фонтан от Сбербанка, который установили на Свислочи, откроют 3 июля — в День Независимости. Монтаж конструкции уже завершили. В последнее время фонтан регулярно тестируют по вечерам, поэтому в парке собирается много тех, кто ждет шоу. Посмотрели, как выглядит фонтан во время одного из пробных запусков.

Конструкцию построили на водной глади Свислочи рядом с парком Янки Купалы. Разрабатывала концепт Группа Сбербанк, она же финансировала строительные работы. Проект реализовали при поддержке Мингорисполкома. Фонтан обошелся в 2,5 миллиона долларов.







Люди приходят заранее, чтобы успеть на тест фонтана

По словам председателя правления БПС-Сбербанка Игоря Меркулова, комплекс фонтана уникален, объекты схожих масштабов можно встретить в считанных городах мира.

В день запуска 3 июля минчанам покажут шоу на акватории реки Свислочь.





Концепция «умного фонтана», позволяет «транслировать» просветительские программы для взрослых и детей.

За реалистичное отражение мультимедийного контента отвечает специальный водный экран.











Так конструкция выглядит в нерабочее время днем на водной глади

Комплекс — в форме прямоугольника длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию образуют около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также могут создавать различные эффекты, такие как бегущая дорожка, веер, лилия, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи.























