Стало известно, когда запустят третью линию метро

Источник материала: Tut.by

Сроки введения в эксплуатацию третьей линии метро в Минске сдвинулись на месяц-полтора, сообщает ОНТ .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», — рассказал главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук.

Ранее планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости.

Но 23 июня замгендиректора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук, рассказал, что 3 июля метро не откроется — заканчиваются строительно-монтажные работы. Пробный поезд по новой ветке пустят 7 или 8 июля.