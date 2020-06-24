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Стало известно, когда запустят третью линию метро

24.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сроки введения в эксплуатацию третьей линии метро в Минске сдвинулись на месяц-полтора, сообщает ОНТ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», — рассказал главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук.

Ранее планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости.

Но 23 июня замгендиректора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук, рассказал, что 3 июля метро не откроется — заканчиваются строительно-монтажные работы. Пробный поезд по новой ветке пустят 7 или 8 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», - рассказал главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук.
 
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