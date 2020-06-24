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Стало известно, когда запустят третью линию метро
24.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сроки введения в эксплуатацию третьей линии метро в Минске сдвинулись на месяц-полтора, сообщает
«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», — рассказал главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук.
Ранее планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости.
Но 23 июня замгендиректора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук, рассказал, что 3 июля метро
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«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», - рассказал главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук.
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