Студент, задержанный в очереди к Symbal.by: «Был уверен, что никто нас ловить не будет, но ошибся»

Источник материала: Tut.by

Во вторник вечером студент БГУ Александр Кузнецов пошел с девушкой на свидание. Ребята собирались посмотреть майки в магазине Symbal.by и посидеть в «Песочнице». Вот только все пошло не по плану. Пока пара стояла в очереди в Symbal.by, подъехал ОМОН. Саша оказался в автозаке, а потом — в милиции. Сложившуюся ситуацию, шутит парень, он решил использовать в своих целях. «В связи с COVID-19 с марта мы с ребятами печатаем на 3D-принтерах детали для аппаратов подачи кислорода, — описывает ситуацию молодой человек. — Возможно, после этой публикации про наш проект услышит больше медиков — и мы сможем им помочь».



Александр Кузнецов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать проверками . Во вторник стало известно , что Symbal.by на проспекте Машерова, 18 с 29 июня останавливает свою работу. После заявления у магазина выстроилась небольшая очередь из желающих поддержать магазин. И тут же к нему подъехал автозак. Как можно было увидеть на отрывке из стрима, люди из очереди стали разбегаться. У магазина были задержаны около 20 человек. Об этом сооснователь магазина Никита Бровка сообщил «Радыё Свабода» . Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич заявила , что ОМОН прибыл из-за конфликта, который возник у стоявших в очереди с местным автолюбителем.

Александр Кузнецов закончил третий курс мехмата БГУ. До этого учился Лицее БГУ. Часть событий, происходящих 23 июня, называет «чередой невероятных совпадений».

— Я знал, что 29 июня Symbal.by закрывается. Хотел зайти к ним за майкой и поддержать рублем, — вспоминает молодой человек. — В принципе, заглянуть туда я мог и в другой день, но посмотреть их майки также хотела и моя девушка. В эту среду она собиралась надолго уехать за город, поэтому мы понимали, если во вторник не сходим, больше она сюда не попадет. В итоге по дороге в «Песочницу» мы завернули в лавку.

К магазину, говорит Саша, они подошли примерно в 19.50. Помещение Symbal.by небольшое, поэтому часть покупателей стояла на улице — «всего человек восемь». Из двора недалеко от лавки, вспоминает собеседник, доносилось, как люди выясняют отношения. Спор, продолжает он, возник между местным автолюбителем, прохожим и его девушкой.

— Ко дворам, видимо, чтобы разобраться в ситуации, подъехали два минивэна с людьми в штатском. Они скрутили кого-то рядом с машиной и уехали, — описывает происходящее собеседник. — Спустя где-то полминуты приехал автозак. Из него выскочили омоновцы и снова побежали во двор. Опять кого-то забрали — и уехали. Ну, а мы как стояли в очереди, так и продолжили стоять. И тут появился второй автозак — и люди в черном побежали к очереди, то есть к нам.

Александр с девушкой стали убегать. На вопрос «Зачем?» парень отвечает шуткой: «У нас было свидание, и задержание в него не входило».

— Мы бежали не из-за того, что у нас сработал инстинкт самосохранения. В первую очередь мы хотели отдалиться, — поясняет Саша. — Я был уверен: из-за того, что я постоял в очереди, меня целенаправленно никто ловить не будет. Я ошибся, нас быстро догнали, девушку не тронули, а меня схватили три человека. На фото, которое есть у вас на сайте, видно, как они ведут меня в автозак.



Фото: Reuters

В автозаке, продолжает молодой человек, «пассажиров» попросили ужаться и забрали у них телефоны. Родным, говорит, позвонить не разрешили.

— Когда один из парней спросил, на каком основании нас задержали и можно ли кому-то позвонить, ему дали пощечину . Он упал на пол, ему сказали: «Не вставай, сиди так», — вспоминает Александр. — Я ничего не говорил и не просил, поэтому меня не трогали. Единственное, сразу один из омоновцев стал махать передо мной кулаками: «Ты че бегать любишь?», но коллеги его остановили — и все было нормально.

Задержанных привезли в Советское РУВД. Молодых людей, продолжает собеседник, поставили к стене возле актового зала. Сразу подошел мужчина. Записал данные задержанных и ушел. На просьбу представиться, говорит собеседник, он как и омоновцы ничего не ответил.

— У меня были наручные часы, поэтому я засек, что у стенки мы простояли час и 50 минут, — делится наблюдениями студент. — Затем по одному нас стали приглашать в актовый зал и составлять протоколы задержания. Спустя еще часа три стали писать административные протоколы.

На студента их составили два. Первый — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Второй — по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).



Фото одного из протоколов, которые составили на Александра. Фото: Александр Кузнецов

— В одном из них написали, что я выкрикивал: «Стоп, таракан», «Сыходзь», хотя мы спокойно стояли в очереди, — обращает внимание на нюансы молодой человек. — В документах я написал, что с обвинениями не согласен.

В остальном, продолжает молодой человек, его задержание не казалось ужасным. Компания людей, которая разделила с ним автозак, «подобралась позитивной». Среди «пассажиров» — доцент одного из ведущих вузов страны, спасатель, журналист, остальные почти все айтишники.



На следующий день вечером возле магазина Symbal.by выстроилась длинная очередь. Часть покупателей рассказывала, что в лавку они пришли специально, чтобы поддержать магазин. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После того, как были составлены протоколы, задержанные остались в актовом зале. Их рассадили по разные стороны рядов. А вскоре их компанию «пополнила» пара, которая конфликтовала во дворе. С хозяевами был шпиц.

— Мы с задержанными просили пить, нам ответили: воды нет. У одного из парней была с собой вода, но мы решили отдать ее собаке. Переносить заключение ей было тяжелее всего. В итоге мы шутили, хоть кто-то должен чувствовать себя по-человечески, — говорит Александр. — Когда мы говорили сотрудникам про свои права, просили их представиться, позвонить родным, нам отвечали: «Сейчас поедите в ИВС». Как позже выяснилось, все пять часов, которые я провел в милиции, моя девушка и родители, обзванивали РУВД. Звонили и в Советское, но им не подтвердили, что я там.

Когда ушел ОМОН, в актовом зале с парнями осталось, по словам Александра, два следователя, — и атмосфера сразу улучшилась.

— Они не затыкали нам рты, ни в чем не обвиняли. Ощущалось, они также понимают, что происходит.

Выпустили Сашу около часу ночи. Парень живет на Каменной Горке. Говорит, состояние было таким, что из Советского РУВД пешком дошел до Дримленда. Даже шнурки в обувь не вставлял.

— А как девушка на все это отреагировала?

— Сегодня (мы общались в среду. — Прим. TUT.BY) мы еще раз сходили на свидание перед ее отъездом, — отвечает Саша. — Решили не повторять предыдущих ошибок и теперь уже пошли в «Песочницу» напрямую.

— А суд у вас когда?

— Не знаю, я спрашивал об этом в РУВД, но никто ничего не ответил. Видимо, нужно ждать письма. Сегодня с смотрел почту, пока пусто.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— История с очередью и автозаком не отбила желания, продолжать помогать людям бороться с COVID-19?

— Наоборот, я хочу воспользоваться этой ситуацией, чтобы набрать новых заказов для печати деталей. Для этого у нас есть и пластик, и принтеры. Медработники могут писать и звонить мне, — говорит Александр. — Медики у нас очень просили щитки. Актуальный заказ на 540 штук, но мы не может их сделать: нет материала и денег, чтобы его купить. Возможно, после публикации у нас и спонсор для щитков появится.

— А как вы подключились к борьбе с COVID-19 и стали печатать детали?

— Друг узнал про «Хакерспейс» , позвонил мне, говорит: «Я слышал, что на мехмате есть 3D-принтеры, давай и мы попробуем», — вспоминает молодой человек. — Декан дал добро, выделил нам лаборанта, мы на свои деньги купили пластик, узнали, что медикам сейчас нужно — и стали печатать.

Позже, продолжает Саша, к команде подключились и другие добровольцы. Финансово помог юрфак БГУ и сбор на площадке molamola. С марта, рассказывает собеседник, только в Минске они подготовили и развезли детали в восемь медицинских учреждений.

— Вы поняли, почему оказались среди задержанных?

— Думаю, никто из всех, кто был со мной, ничего не понял, — отвечает он. — Если честно, у меня не было ощущения, что я задержан, скорее чувство, что мы наказаны, словно провинившиеся дети.

P. S. Саша попросил оставить свои контакты для медработников. Почта — enchanterqwe@gmail.com и телефон — +375 44 7 975 665 (Предпочтительно текстовые сообщения Viber, WhatsApp, Telegram, ICQ).