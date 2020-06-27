ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О создании условий для предвыборной агитации при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году

27.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

О создании условий для предвыборной агитации при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 годуРешение Пинского районного исполнительного комитета от 16.06.2020 г. № 778

О создании условий для предвыборной агитации при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году

На основании пунктов 2-4 части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, постановления Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 мая 2020 г. № 12 «Об утверждении Календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь» Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Определить в Пинском районе в порядке, установленном статьей 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, место для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации, – площадку перед зданием Логишинского молодежного Центра культуры в городском поселке Логишин.
  2. Определить в Пинском районе следующие помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями:
  • Валищенский сельский Дом культуры (далее – СДК) в агрогородке Валище;
  • Жидченский СДК в агрогородке Жидче;
  • Каменский СДК в деревне Камень;
  • Ласицкий центральный сельский Дом культуры (далее – ЦСДК) в деревне Ласицк;
  • Лопатинский СДК в агрогородке Лопатино;
  • Логишинский молодежный Центр культуры в городском поселке Логишин;
  • Молотковичский ЦСДК в агрогородке Молотковичи;
  • Новодворский сельский Центр культуры и досуга (далее – СЦКиД) в агрогородке Новый Двор;
  • Оснежицкий районный Центр культуры и досуга в агрогородке Оснежицы;
  • Оховский ЦСДК в агрогородке Охово;
  • Парохонский СЦКиД в агрогородке Парохонск;
  • Плещицкий СЦКиД в агрогородке Плещицы;
  • Сошненский СДК в агрогородке Сошно;
  • Ставокский СДК в деревне Ставок.
  1. Определить в Пинском районе следующие места для размещения печатных агитационных материалов:
  • информационные стенды в административных зданиях сельских исполнительных комитетов, организаций, их структурных подразделений, на проходных предприятий, в общежитиях (по согласованию с руководителями);
  • витрины торговых предприятий и предприятий бытового обслуживания (по согласованию с руководителями).
  1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей сельских исполнительных комитетов, заместителя председателя Пинского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Полесская правда» и разместить на официальном сайте Пинского районного исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет.

Председатель райисполкома И.М. Брилевич
Управляющий делами В.Г. Миленчук

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Каждый избиратель может проверить, включён ли он в списки
На территории Пинского района образованы участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь »
Новости дня
Новости общества
 
Где можно читать новости TUT.BY, кроме самого портала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика