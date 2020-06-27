Источник материала: Полесская правда

Решение Пинского районного исполнительного комитета от 16.06.2020 г. № 778

О создании условий для предвыборной агитации при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году

На основании пунктов 2-4 части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, постановления Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 мая 2020 г. № 12 «Об утверждении Календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь» Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Определить в Пинском районе в порядке, установленном статьей 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, место для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации, – площадку перед зданием Логишинского молодежного Центра культуры в городском поселке Логишин. Определить в Пинском районе следующие помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями:

Валищенский сельский Дом культуры (далее – СДК) в агрогородке Валище;

Жидченский СДК в агрогородке Жидче;

Каменский СДК в деревне Камень;

Ласицкий центральный сельский Дом культуры (далее – ЦСДК) в деревне Ласицк;

Лопатинский СДК в агрогородке Лопатино;

Логишинский молодежный Центр культуры в городском поселке Логишин;

Молотковичский ЦСДК в агрогородке Молотковичи;

Новодворский сельский Центр культуры и досуга (далее – СЦКиД) в агрогородке Новый Двор;

Оснежицкий районный Центр культуры и досуга в агрогородке Оснежицы;

Оховский ЦСДК в агрогородке Охово;

Парохонский СЦКиД в агрогородке Парохонск;

Плещицкий СЦКиД в агрогородке Плещицы;

Сошненский СДК в агрогородке Сошно;

Ставокский СДК в деревне Ставок.

Определить в Пинском районе следующие места для размещения печатных агитационных материалов:

информационные стенды в административных зданиях сельских исполнительных комитетов, организаций, их структурных подразделений, на проходных предприятий, в общежитиях (по согласованию с руководителями);

витрины торговых предприятий и предприятий бытового обслуживания (по согласованию с руководителями).

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей сельских исполнительных комитетов, заместителя председателя Пинского районного исполнительного комитета по направлению деятельности. Опубликовать настоящее решение в газете «Полесская правда» и разместить на официальном сайте Пинского районного исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет.

Председатель райисполкома И.М. Брилевич

Управляющий делами В.Г. Миленчук