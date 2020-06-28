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Пострадавшие от грязной воды минчане смогут не платить за воду в июне

28.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчан, у которых на этой неделе из-за ЧП шла грязная вода, освободят от оплаты услуги водоснабжения за весь июнь. Об этом сообщает издание Sputnik со ссылкой на слова вице-премьера Владимира Кухарева.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Речь идет о тех жителях западных районов столицы, в квартирах которых на этой неделе были проблемы с качеством воды.

Что случилось с водой

Напомним, проблемы с водой у жителей Московского и Фрунзенского районов Минска начались утром 24 июня. К полуночи на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно. Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Люди выстраивались в огромные очереди к источникам питьевой воды. В магазинах воду разбирали мгновенно: спрос вырос в 10−15 раз, сообщали в МАРТ. Минчане активно помогали друг другу: горожане подвозили воду пожилым людям, мамам с маленькими детьми, в детские дома, больницы. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 28 июня запрет был снят

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды — в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о тех жителях западных районов столицы, в квартирах которых на этой неделе были проблемы с качеством воды.
 
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