Кунцевич: белорусские студотряды — признанный молодежный бренд

Андрей Кунцевич. Фото из архива

Белорусские студенческие отряды — признанный молодежный бренд, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Сегодня он принял участие в официальном открытии третьего трудового семестра — 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, которое состоялось на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

«По поручению Президента в этом году количество рабочих мест для бойцов студенческих отрядов заметно увеличено. Только этим летом более 30 тыс. бойцов студотрядов будут работать на 1,2 тыс. объектов по всей стране. Направления самые разные: от сельскохозяйственных и педагогических до сервисных и строительных. Кроме того, БРСМ продолжает реализацию ряда волонтерских проектов, в которых планируется задействовать еще порядка 40 тыс. человек. И за каждым этим проектом — реальные дела, которые позволяют считать белорусские студотряды признанным студенческим молодежным брендом», — сказал Андрей Кунцевич.

БелТА