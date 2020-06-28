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В Витебске проходят фитнес-занятия для тех, кому за 60

28.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фитнес для всех, кому за 60. В Витебске горожане "золотого возраста" занимаются спортом и танцами под открытым небом. Площадкой для активного времяпрепровождения стала пойма Витьбы. В программе - ча-ча-ча, бачата, сальса. Каждое занятие участники танцевальной группы разучивают новые элементы и движения. Репетиции на свежем воздухе два раза в неделю. Танцам на природе способствует солнечная погода. Зажигательные ритмы поднимают настроение и прохожим.
 
Теги: Витебск
 
 
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Фитнес для всех, кому за 60. В Витебске горожане "золотого возраста" занимаются спортом и танцами под открытым небом. Площадкой для активного времяпрепровождения...
 
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