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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство образования утвердило предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены в новом учебном году Для школьников Министерство образования утвердило предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены в новом учебном году, и формы их проведения. Так, для...

Для школьников Министерство образования утвердило предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены в новом учебном году, и формы их проведения. Так, для девятиклассников обязательными являются экзамены по белорусскому и русскому языкам, математике - в письменной форме.Одиннадцатиклассникам предстоит сдавать математику, белорусский или русский язык - на выбор. Устными будут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Школьники, которые учатся на языке национального меньшинства, дополнительно сдают его в письменной форме. Ученики колледжей искусств вместе с основными предметами сдают практический экзамен по одному из учебных предметов в данной области. Постановление вступает в силу с 1 сентября.