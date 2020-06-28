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Министерство образования утвердило предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены в новом учебном году

28.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для школьников Министерство образования утвердило предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены в новом учебном году, и формы их проведения. Так, для девятиклассников обязательными являются экзамены по белорусскому и русскому языкам, математике - в письменной форме.

Одиннадцатиклассникам предстоит сдавать математику, белорусский или русский язык - на выбор. Устными будут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Школьники, которые учатся на языке национального меньшинства, дополнительно сдают его в письменной форме. Ученики колледжей искусств вместе с основными предметами сдают практический экзамен по одному из учебных предметов в данной области. Постановление вступает в силу с 1 сентября.

 
 
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Для школьников Министерство образования утвердило предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены в новом учебном году, и формы их проведения. Так, для...
 
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