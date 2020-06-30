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Новейший комплекс для подготовки специалистов судебных экспертиз

30.06.2020 21:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Готовить будущих специалистов экспертиз теперь смогут еще эффективнее на основе не только теории, но и практического погружения в судебно-экспертную деятельность. Сегодня в Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший специализированный комплекс. В режиме реального времени масштабировать изображение под микроскопом позволяет одна из четырех в стране систем сканирования гистологических препаратов. Поработать в условиях любого места происшествия  позволяет криминалистический полигон. 

Только в прошлом году в институте прошли обучение эксперты из ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. И это еще раз подтверждает востребованность  учебного  заведения  на мировой арене и развитие экспорта  образовательных  услуг.

 
 
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Готовить будущих специалистов экспертиз теперь смогут еще эффективнее на основе не только теории, но и практического погружения в судебно-экспертную...
 
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