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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новейший комплекс для подготовки специалистов судебных экспертиз Готовить будущих специалистов экспертиз теперь смогут еще эффективнее на основе не только теории, но и практического погружения в судебно-экспертную...

Готовить будущих специалистов экспертиз теперь смогут еще эффективнее на основе не только теории, но и практического погружения в судебно-экспертную деятельность. Сегодня в Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший специализированный комплекс. В режиме реального времени масштабировать изображение под микроскопом позволяет одна из четырех в стране систем сканирования гистологических препаратов. Поработать в условиях любого места происшествия позволяет криминалистический полигон.Только в прошлом году в институте прошли обучение эксперты из ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. И это еще раз подтверждает востребованность учебного заведения на мировой арене и развитие экспорта образовательных услуг.