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Михаил Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы

01.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Михаил Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы
Михаил Орда. Фото из архива

Подписанное Президентом распоряжение о незамедлительном решении актуальных вопросов жизнедеятельности людей позволит скоординировать работу всех заинтересованных и оперативно их решить. Об этом заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси и руководитель инициативной группы №1 Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

«Распоряжение — это комплексный документ, в котором затронуты разнообразные вопросы: ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест, благоустройства, ремонта уличных дорог. Эти вопросы волнуют людей. Жизнь не стоит на месте и, безусловно, требуются какие-то коррективы. Они и были определены распоряжением», — сказал Михаил Орда.

«Не менее важную задачу поставил Александр Лукашенко перед членами своей инициативной группы №1 — в процессе сбора подписей и общения с людьми по месту жительства, работы обсуждать, спрашивать, фиксировать те вопросы и проблемы, которые у них есть», — добавил Михаил Орда.

По его словам, после тщательного анализа часть вопросов передана в органы местной власти для оперативного решения, а те, которые требовали законодательного решения, выделения финансирования, — на рассмотрение главе государства.

БелТА

 
 
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Михаил Орда. Фото из архива Подписанное Президентом распоряжение о незамедлительном решении актуальных вопросов жизнедеятельности людей позволит...
 
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