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Более 70 единиц гражданской техники. На Октябрьской площади открывается выставка "Судьба гигантов"

02.07.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Образцы техники отечественных промышленных гигантов в самом центре Минска. Сегодня на Октябрьской площади открывается экспозиция, которую белорусский промышленный комплекс назвал "Судьба гигантов". Более 70 единиц гражданской техники увидят минчане и гости столицы. Выставка - часть праздничных событий ко Дню Независимости. На площади - новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет тому назад. 


Среди экспонатов - детище Минского тракторного завода, МАЗа, Амкодора, БелАЗа и даже БелДЖИ


Сегодня на всех континентах земного шара работает техника, которую собрали белорусы. Ежегодно около 70 % продукции отгружается за рубеж. Тракторы, самосвалы, дорожная техника, комбайны и бытовая техника с маркой "Сделано в Беларуси" поставляется более чем в сотню стран мира. Заглянуть на выставку можно по 5 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Образцы техники отечественных промышленных гигантов в самом центре Минска. Сегодня на Октябрьской площади открывается экспозиция, которую белорусский...
 
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