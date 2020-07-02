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На какие проблемы в Гомельской области власти стоит обратить внимание? Можно высказаться TUT
02.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 1 июля подписал
В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате выработали меры по решению наиболее актуальных вопросов.
Итак, жители Гомельщины предлагали:
Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.
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Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения. Комплекс мер основан на вопросах, которые люди...
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