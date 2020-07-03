В Кореличском районе открыли памятник солдатам, защищавшим Гродно в первые дни войны

Источник материала: Tut.by

В небольшом агрогородке Большие Жуховичи, что в Кореличском районе, открыли памятник войнам 29-ой танковой дивизии, которая защищала Гродно в 1941 году и которая практически вся погибла при отступлении. Инициатором открытия памятника стал местный житель — краевед Владимир Матусевич. Местная власть инициативу поддержала.





Про события 1944 года известно, конечно больше, чем про то, что происходило в Беларуси в начале войны. Вот и в Больших Жуховичах есть братское захоронение военнослужащих, погибших при освобождении поселка.

А вот солдатам, погибшим в первые дни войны, около населенного пункта памятного знака не было. Неизвестно до сих пор и, где точно похоронены те воины. Памятный знак поставили примерно на том месте, где они приняли свой последний бой. Здесь же погиб и командир дивизии полковник Николай Студнев.





Открытие памятного знака — совсем маленькое событие в масштабах страны, но очень важное для местных жителей. Они говорят, что о событиях тех первых военных дней старожилы мало что вспоминали. Больше уже помнили, конечно, о партизанах, немцах и освобождении.

На открытии памятника присутствовали представители Кореличского райисполкома, военные, историки и краеведы.





Два историка — Дмитрий Киенко и Дмитрий Лютик — написали книгу о подразделении, которое защищало Гродно. По их словам, памятник открыт примерно на том месте, где солдаты 29-й танковой дивизии приняли свой последний бой. Историки несколько лет назад написали книгу «Первый удар. 29 танковая дивизия в боях за Гродно», где собрали всю имеющуюся информацию о том, как солдаты и офицеры пытались остановить наступление немцев, как отходили и пробовали прорваться к своим.



Дмитрий Лютик и Дмитрий Киенко.

О трагической судьбе 29-й танковой дивизии чуть позже расскажет и TUT.BY.















Дмитрий Киенко.



Владимир Матусевич.







Дмитрий Лютик





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