Минтруда зафиксировало рост неполной занятости на фоне пандемии

Министерство труда и социальной защиты отрицает наличие проблем с рабочими местами и с работой в целом в Беларуси, однако там признают, что неполная занятость даже по официальным данным выросла в разы.

5 июля в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила: массовых увольнений в связи с эпидемией в стране удалось избежать, так как наниматели старались выходить из ситуации другими способами, например, сокращая рабочие часы.

Она отметила, что в первые три месяца текущего года показатель занятости был на уровне аналогичного периода 2019 года, усложнилась ситуация только в апреле-мае. По данным министра, за пять месяцев количество занятых сократилось на 0,2%, а рост вынужденной неполной занятости редко вырос и сразу в четыре раза. При этом министр полагает, что ситуация на рынке «достаточно управляема».

Костевич отметила, что государство помогает нанимателям и работникам посредством указа 178: документ дает право на получение субсидий (размер их - в среднем 265 рулей на человека).

Напомним, что 10 июня Александр Лукашенко заявил, что на частных предприятиях массово увольняют людей, в том числе тех, кто отказался ставить подпись за альтернативных «так называемых кандидатов». Лукашенко назвал руководителей «пузатыми буржуями» и поручил генпрокурору вместе с КГК и другими структурами «прошерстить» эти компании.

«Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют», - заявил он.