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Брестчанин пошел с четырьмя детьми в лес за ягодами и заблудился
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 июля в лесу возле поселка Мухавец заблудился брестчанин с четырьмя детьми, сообщает областное управление
Мужчина с детьми вышел из поезда на станции «Дубок» и пошел в лес собирать ягоды. Семья заблудилась и найти обратную дорогу не смогла. Около 14.10 брестчанин позвонил спасателям.
В поисковую группу вошли спасатели, милиционеры, лесники — 25 человек и 8 единиц техники.
В 15.10 мужчину с детьми нашли в лесу в 300 метрах от станции, на которой они вышли. В медицинской помощи они не нуждались.
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Понадобилась помощь спасателей.
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