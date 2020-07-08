Брестчанин пошел с четырьмя детьми в лес за ягодами и заблудился

Источник материала: Tut.by

7 июля в лесу возле поселка Мухавец заблудился брестчанин с четырьмя детьми, сообщает областное управление МЧС .



Фото: МЧС

Мужчина с детьми вышел из поезда на станции «Дубок» и пошел в лес собирать ягоды. Семья заблудилась и найти обратную дорогу не смогла. Около 14.10 брестчанин позвонил спасателям.

В поисковую группу вошли спасатели, милиционеры, лесники — 25 человек и 8 единиц техники.

В 15.10 мужчину с детьми нашли в лесу в 300 метрах от станции, на которой они вышли. В медицинской помощи они не нуждались.