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Брестчанин пошел с четырьмя детьми в лес за ягодами и заблудился

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 июля в лесу возле поселка Мухавец заблудился брестчанин с четырьмя детьми, сообщает областное управление МЧС.


Фото: МЧС

Мужчина с детьми вышел из поезда на станции «Дубок» и пошел в лес собирать ягоды. Семья заблудилась и найти обратную дорогу не смогла. Около 14.10 брестчанин позвонил спасателям.

В поисковую группу вошли спасатели, милиционеры, лесники — 25 человек и 8 единиц техники.

В 15.10 мужчину с детьми нашли в лесу в 300 метрах от станции, на которой они вышли. В медицинской помощи они не нуждались.

 
 
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