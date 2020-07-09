Высказались и остались без работы, правда о COVID-19 и подписи, которых не было - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Еще одна известная пара осталась без работы из-за того, что высказала свою позицию о задержаниях возле магазина Sуmbal.by. Денис Дудинский и Катерина Раецкая в этом году не будут вести «Славянский базар».

Публичных людей, которые не побоялись высказаться о происходящем в Беларуси, а потом узнали, что их номера сняли с концертов, а передачи — с эфиров, в стране становится все больше и больше. О том, что происходит, когда вдруг гаснет свет софитов, они рассказали TUT.BY.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Анестезиолог-реаниматолог 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич честно рассказал о том, как врачи работают с COVID-19: «Когда по телевизору говорят, что у нас проблемы нет, болейте чуть ли не на здоровье, то люди начинают в это верить и забывать про масочный режим, что надо мыть руки. Даже сам факт признания проблемы и возможность говорить об этой проблеме открыто спасли бы не одну жизнь».





Новое исследование: почти 25% белорусов считают , что переболели COVID-19 . Многие боятся идти к врачу. И опрос TUT.BY: сколько белорусов все-таки перешло на «удаленку»? Действительно ли, сидя дома, меньше хочется следить за собой? Кто больше предпочитает заказывать готовую еду — мужчины или женщины? Готовы рассказать, как проходил день у белорусов весной 2020 года .

. Многие боятся идти к врачу. И опрос TUT.BY: сколько белорусов все-таки перешло на «удаленку»? Действительно ли, сидя дома, меньше хочется следить за собой? Кто больше предпочитает заказывать готовую еду — мужчины или женщины? Готовы рассказать, . Кстати, в разделе «Здоровье» на портале TUT.BY теперь можно записаться к врачу . Новый сервис позволит сэкономить время и минимизировать контакты с другими людьми, что очень актуально в пандемию. Сейчас в базе 2166 врачей из 190 медцентров, и она постоянно обновляется . Пробуйте! Но лучше — не болейте!

. Новый сервис позволит сэкономить время и минимизировать контакты с другими людьми, что очень актуально в пандемию. Сейчас . Пробуйте! Но лучше — не болейте! Пять избирателей Заводского района Минска обратились с заявлением в милицию . Они говорят , что не ставили свою подпись под выдвижением в члены участковой комиссии Татьяны Плащинской, которая возглавляет отдел кадров на предприятии «Белметалл» и не первый год считает голоса на выборах. Сама Татьяна Ивановна не может толком объяснить, что произошло.

. Они , что не ставили свою подпись под выдвижением в члены участковой комиссии Татьяны Плащинской, которая возглавляет отдел кадров на предприятии «Белметалл» и не первый год считает голоса на выборах. Сама Татьяна Ивановна не может толком объяснить, что произошло. Одновременно сложной и курьезной назвал ситуацию с количеством сданных и зарегистрированных ЦИК подписей претендент в президенты Сергей Черечень. Напомним, ЦИК сообщил , что команда Сергея Черечня собрала 149 750 подписей, действительными из них были признаны 143 109. Команда политика говорила о том, что сдала 106 500 подписей.





Команда Бабарико планирует зарегистрировать политическую партию, заявила во время стрима координатор штаба претендента в президенты Мария Колесникова. Защитники Виктора Бабарико тем временем обжаловали генеральному прокурору проведение двух следственных действий, состоявшихся 7 и 8 июля.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Режиссер и активистка Ольга Николайчик месяц провела в изоляторе временного содержания на улице Окрестина, 22 дня — в карцере . «Это бетонный „мешок“, два на два метра, — описывает условия Ольга. — Выдавали два литра воды в сутки — попить и смыть туалет. Матраса и постельного белья не было, спала на голых нарах, вместо подушки — пластиковая бутылка с водой».

временного содержания на улице Окрестина, . «Это бетонный „мешок“, два на два метра, — условия Ольга. — Выдавали два литра воды в сутки — попить и смыть туалет. Матраса и постельного белья не было, спала на голых нарах, вместо подушки — пластиковая бутылка с водой». Счета страховой компании «Кентавр» , заблокированные после обысков по «делу Белгазпромбанка» 11 июня, будут полностью разморожены в течение двух дней. Ни у КГБ, ни у Комитета госконтроля, ни у Минфина нет никаких претензий ни к компании, ни к ее руководству или сотрудникам.

, заблокированные после обысков по «делу Белгазпромбанка» 11 июня, в течение двух дней. Ни у КГБ, ни у Комитета госконтроля, ни у Минфина нет никаких претензий ни к компании, ни к ее руководству или сотрудникам. Белорусская поэтесса Наталья Вишневская прожила ровно восемьдесят два года, день в день: родилась 3 мая 1907-го, умерла 3 мая 1989-го. Как она стала известной, чудом избежала репрессий и потеряла трех мужей, почему уехала в Ленинград и больше никогда не возвращалась в Беларусь, рассказывает Анна Северинец.





Ольга Царик несколько лет пыталась забеременеть, прошла через две неудачные попытки ЭКО, а потом решилась с мужем на усыновление. Супруги хотели взять в семью одного ребенка, но потом увидели фото двух братьев и сразу же захотели с ними встретиться. Так Захар и Богдан обрели родителей. А через полгода Ольга узнала о беременности, которая наступила абсолютно естественно. Теперь уже мама троих детей рассказала нам, легко ли было решиться на усыновление, как мальчишки адаптировались к жизни в семье и ревновали ли родителей к младшему брату.

Теперь уже мама троих детей нам, легко ли было решиться на усыновление, как мальчишки адаптировались к жизни в семье и ревновали ли родителей к младшему брату. На БТ показали кадры с интервью Александра Лукашенко, куда тот пришел без обуви ( увидеть их можно по ссылке ). Общение с журналистом в неформальном виде — нарушение действующего протокола. Является это ошибкой дресс-кода или частью имиджевой стратегии — об этом рассуждает наш фэшн-редактор Екатерина Гордеева.

О СПОРТЕ

Может ли разница в возрасте стать преградой для крепких отношений? Эти спортсменки убеждены, что нет. Собрали несколько известных пар с заметной разницей в возрасте, которые тем не менее счастливы вместе.

Эти спортсменки убеждены, что нет. несколько известных пар с заметной разницей в возрасте, которые тем не менее счастливы вместе. Путешествуют с бойфрендами и хвастаются красивыми формами — каким выглядит лето в Instagram теннисисток.

— каким лето в Instagram теннисисток. Утонул двукратный чемпион мира из Австралии, который нес флаг на Олимпиаде в Сочи.

Все новости среды, 8 июля

Если вы все еще на удаленке и есть время кулинарить, вот вам четыре простых рецепта летних супов, которые приготовит каждый. Продуктивного дня!

Ваша редакция