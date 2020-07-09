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В конце июля введут тариф на услуги заряда электромобилей

09.07.2020 09:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Электромобили становятся все более популярными в белорусских городах. С марта такие машины ввозят на льготных условиях. Кроме того, на производство экотранспорта нацелен борисовский завод "Белджи". В целом сегодня в стране уже более 600 электрокаров, большинство из которых в Минске

Кстати, сеть зарядных станций наиболее активно развивается именно в столице. По словам госоператора по их созданию и развитию - Белоруснефти, полная зарядка обычного электромобиля с аккумулятором мощностью 24 киловатт-часа будет стоить семь - девять рублей в зависимости от скорости зарядки. Этой энергии хватает, чтобы проехать 150 километров. 

Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "В конце июля мы будем вводить уже тариф на услуги заряда электромобилей. Причем я подчеркну, что уровень нашего тарифа в два раза ниже, чем в соседних странах. При этом он также значительно ниже, чем стоимость заправки традиционного транспорта. За год наши потребители на электромобиле будут экономить практически 3 000 белорусских рублей". 

Узнать больше о развитии экологически чистого транспорта в нашей стране, а также увидеть наиболее актуальные модели электромобилей можно будет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень". Там пройдет День электротранспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Электромобили становятся все более популярными в белорусских городах. С марта такие машины ввозят на льготных условиях. Кроме того, на производство экотранспорта...
 
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