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Оказать содействие на законотворческом уровне. Парламентарии встречаются с трудовыми коллективами
09.07.2020 09:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям - об этом вчера заявил председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, встречаясь с трудовым коллективом Минской обойной фабрики. Сегодня здесь работает 145 сотрудников. Более половины продукции отправляют за рубеж.
Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сейчас идет процесс восстановления экономической активности. Но тем не менее он идет очень медленно. Обращаю внимание, чем мы, парламентарии, можем помочь, оказать содействие на законотворческом уровне или законоприменительном, а может, где-то и советом”.
Нужно отметить, что фабрика всегда была рентабельна. Но из-за сезонности, которая совпала с пиком пандемии, спрос на продукцию просел. Сейчас работа на предприятии возвращается в прежнее русло.
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Парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям - об этом вчера заявил председатель постоянной комиссии по международным...
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