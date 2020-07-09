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Оказать содействие на законотворческом уровне. Парламентарии встречаются с трудовыми коллективами

09.07.2020 09:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям - об этом вчера заявил председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, встречаясь с трудовым коллективом Минской обойной фабрики. Сегодня здесь работает 145 сотрудников. Более половины продукции отправляют за рубеж. 

Сергей Рачков,  председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  "Сейчас идет процесс восстановления экономической активности. Но тем не менее он идет очень медленно. Обращаю внимание, чем мы, парламентарии, можем помочь, оказать содействие на законотворческом уровне или законоприменительном, а может, где-то и советом”.

Нужно отметить, что фабрика всегда была рентабельна. Но из-за сезонности, которая совпала с пиком пандемии, спрос на продукцию просел. Сейчас работа на предприятии возвращается в прежнее русло.

 
 
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Парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям - об этом вчера заявил председатель постоянной комиссии по международным...
 
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