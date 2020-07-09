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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оказать содействие на законотворческом уровне. Парламентарии встречаются с трудовыми коллективами Парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям - об этом вчера заявил председатель постоянной комиссии по международным...

Парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям - об этом вчера заявил председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, встречаясь с трудовым коллективом Минской обойной фабрики. Сегодня здесь работает 145 сотрудников. Более половины продукции отправляют за рубеж.Нужно отметить, что фабрика всегда была рентабельна. Но из-за сезонности, которая совпала с пиком пандемии, спрос на продукцию просел. Сейчас работа на предприятии возвращается в прежнее русло.