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Чемпиона по бодибилдингу задержали прямо в спортзале - якобы из-за оскорблений в соцсетях

10.07.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К чемпиону по бодибилдингу Шота Лобжанидзе, которого задерживали 19 июня у цирка во время «Цепи солидарности», вновь проявили интерес правоохранительные органы. По словам его друзей, сотрудники одного из силовых ведомств в штатском пришли в фитнес-центр, где Шота тренировался, надели на него наручники и, как выяснилось позже, увезли домой. Там, по информации супруги Лобжанидзе, будет проходить осмотр квартиры. Причина — якобы из-за оскорблений в соцсетях.


Шота Лобжанидзе

Все произошло в районе 12 часов дня, рассказывает Артем, друг Шота Лобжанидзе. В зал на минской улице Богдановича пришли сотрудники правоохранительных органов в штатском, надели на него наручники прямо во время тренировки и увезли на светлом микроавтобусе.

По словам одной из клиенток фитнес-центра, в котором все произошло, сотрудников в штатском было минимум пятеро. Она не слышала, как они представлялись или объясняли причину своего интереса к тренеру.

— Я не видела момент, когда к нему в первый раз подошли молодые люди, которые пришли в зал явно не заниматься: на них были джинсы, олимпийки, маски. Один из молодых людей был с открытым лицом. Я не слышала, чтобы они представлялись или объясняли причину своего визита. Они просто сказали: «Пройдемте». Когда тренер достал телефон, чтобы позвонить, молодой человек, который был без маски и балаклавы, сказал: «Ребята, работаем». Тренера начали заламывать, несмотря на то, что он не сопротивлялся. Один из ребят в штатском, который надевал наручники, не мог их застегнуть и почему-то матерился в адрес того, кого он задерживал.


Фото в редакцию прислали друзья Шота Лобджанидзе

После этого, рассказывает девушка, Шота Лобджанидзе попросил коллег позвонить жене, чтобы та не волновалась.

— Его вывели в коридор, минут 15 стояли там с ним. Затем завели обратно в зал, взяли вещи и ушли вместе с ним, ничего не объясняя и говоря людям в зале всем убрать телефоны, удалить видео и фотографии.

Артем, друг Шота Лобджанидзе, рассказывает, что после событий 19 июня они каждый день на связи. Сегодня также списывались. Шота рассказал, что до задержания ему позвонила девушка с неизвестного номера — проконсультироваться насчет тренировок. Спустя 15−20 минут в фитнес-центр пришли около пяти сотрудников правоохранительных органов.

— Он успел написать, что за ним пришли. Кто и почему, он уже не ответил. Насколько мне известно, на него надели наручники, посадили в раздевалку, о чем-то разговаривали. Ребята из зала рассказывали, что Шота выглядел напуганным, хотя вообще-то это не про него. После его повезли на квартиру. Жене сказали, что будут проводить осмотр жилья — якобы из-за то, что 6 июня он оскорбил кого-то в соцсетях. Насколько я знаю со слов жены Шота, осмотр в квартире уже завершился. Никакой техники не забрали. Сейчас его увезли на Революционную, 3 (там находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. — Прим. TUT.BY). Во время смотра было озвучено, что подозревают по статье 189 Уголовного кодекса (Оскорбление).

Напомним, что вечером 19 июня на проспекте Независимости в Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе, который прогуливался с другом в момент, когда ОМОН начал разгонять участников «Цепи солидарности» и случайных прохожих. В протоколе задержания при этом было указано, что Лобжанидзе задержали на проспекте Дзержинского (в Грушевке), за то, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию. «Меня просто взяли под руку со словами „слишком медленно идете“, — говорит сам Шота. — Я ничего не нарушал».

 
Теги: Минск
 
 
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К чемпиону по бодибилдингу Шота Лобджанидзе вновь проявили интерес правоохранительные органы. По словам его друзей, сотрудники одного из силовых ведомств в...
 
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