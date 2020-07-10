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Сезонные скидки пенсионерам продлены по 31 октября

10.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальная сфера остается важной составляющей политики нашего государства. На постоянном контроле у Президента и поддержка пожилых. На этой неделе Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому пенсионерам продлили сезонные скидки до конца октября. Таким образом, на весь период сельхозработ проезд будет в два раза дешевле.

Тема льготных тарифов была анонсирована во время посещения Президентом Светлогорского района. Тогда вице-премьер выразил просьбу пожилых людей: продлить на месяц период скидки на проезд в поездах региональных линий. Лидер предложение поддержал. Документ разработали в Министерстве транспорта и коммуникаций. В ведомстве прокомментировали, как будет работать указ.

Документ касается пригородного сообщения. Как правило, это электрички и автобусы регулярных маршрутов.

 
 
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Социальная сфера остается важной составляющей политики нашего государства. На постоянном контроле у Президента и поддержка пожилых. На этой неделе Александр...
 
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