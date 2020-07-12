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«Чистили до трех ночи». Семья из Светлогорска за 3,5 часа собрала 22 килограмма лисичек

12.07.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья грибников из Светлогорска за три с половиной часа собрала 22 килограмма лисичек. «Азарт был такой, — не скрывает эмоций глава семьи Сергей Бусел, — что, если бы не приближающиеся сумерки, мы бы на этом не остановились».


Сергей с дочкой Маргаритой

Сергей Бусел — байкер, охотник и грибник. В лес ходит с детства, но столько грибов за такой небольшой промежуток времени ни он, ни его семья еще ни разу не собирали.

— Когда начинается сезон, в выходные многие жители Светлогорска едут за лисичками, — вводит в курс дела Сергей. — Мы семьей решили всех опередить и отправились в лес в пятницу после работы. Со мной были жена Марина, 10-летняя дочка Маргарита и 17-летний сын Никита.

Сергей, как профессионал в тихой охоте, знает много грибных мест. На этот раз, решил он заранее, с домашними они направятся в окрестности деревни Давыдовка. Лес здесь сложно проходимый, без специально подготовленной машины сюда не пробраться, а значит, предположил собеседник: территории тут пока нехоженые.

По приезду в гущу, разделились: Сергей — в паре с дочкой, жена с сыном — и направились в разные стороны.

— Прошло совсем немного времени, мне звонит Никита: «Папа, нужны ключи от машины, у меня уже целое ведро. А ведро — 8 литров», — не скрывает эмоций событиям собеседник. — Дочка в тому моменту также почти набрала свое 5-литровое ведерко, жена 10-литровое и мое 15-литровое было заполнено на две трети.

Для такой удачи в салоне у Сергея нашлась и соответствующая тара: 90-литровый таз, который он обычно берет с собой на охоту. Всю «добычу» ссыпали туда — и снова пошли в лес.

— Начало лета было дождливым, потом потеплело, а затем снова пошли дожди, поэтому лисичек в нынешнем году много, — описывает ситуацию собеседник. — Земля увлажнилась, а это способствует хорошему и быстрому росту грибов.

В пятницу семья Бусел собирала лисички до 21.30. Азарт был такой, не скрывает Сергей, что, если бы не сумерки, не остановились бы и на этом. Даже шутили: «Может фонарики возьмем и продолжим?»


В конце дня семья устроила фотосессию с необычно большой «добычей»

— А вас не пугало, что потом все это нужно будет чистить?

— У нас в семье нет белоручек, — говорит о близких собеседник. — Мы приехали где-то в полдвенадцатого и до трех чистили грибы. Со всеми, правда, не закончили, с чем-то разбирались уже в субботу.

И это не удивительно, ведь когда «добычу» взвесили, весы показали 22 килограмма.
Часть лисичек, продолжает Сергей, заморозили, что-то закатали и раздали родным, а еще приготовили вкуснейший грибной обед.

— Лисички - это первые грибы в сезоне, а то, что первым появляется в новом году, всегда самое вкусное, — говорит Сергей.

Был еще интересный момент. Глава семьи сбросил «грибные» фото в группу байкеров Светлогорска. Одни его тут же стали поздравлять, другие спрашивали: «Где столько набрал?», а третьи шутили: «Ты что наделал?! Теперь жены и нас отправляют за грибами».

Сам же Сергей с Мариной и детьми решили: на следующей неделе они снова поедут в лес.

— Мы постоянно заготавливаем грибы — и белые, и опята, — говорит собеседник. — Дом у нас свой, места, чтобы складывать закатки, хватает. Тогда почему бы не постараться. Как говорится: летний день зиму кормит.

 
 
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Семья грибников из Светлогорска за три с половиной часа собрала 22 килограмма лисичек. «Азарт был такой, - не скрывает эмоций глава семьи Сергей Бусел, - что, если бы...
 
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