ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции

14.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В помощь коллегам. Белорусские авиаторы продолжают по договоренности борьбу с природными стихиями в Турции. Два борта Ми-8 с площадок Турецкой Республики уже совершили 70  полетов над страной и почти 300 раз сбросили воду на очаги возгорания. Кроме того, наши вертолеты помогли с доставкой нескольких десятков турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября.

За территорией Беларуси также следят с высоты. С начала года авиаторы поднимались в воздух больше 200 раз. В ходе полетов обнаружено 140 пожаров. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять возгорания в экосистемах на ранней стадии, что помогает быстрее справиться с огнем и минимизировать последствия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В помощь коллегам. Белорусские авиаторы продолжают по договоренности борьбу с природными стихиями в Турции. Два борта Ми-8 с площадок Турецкой Республики уже...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд оштрафовал женщину, которая в Буда-Кошелевском районе убила кошку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика