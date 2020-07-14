Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции В помощь коллегам. Белорусские авиаторы продолжают по договоренности борьбу с природными стихиями в Турции. Два борта Ми-8 с площадок Турецкой Республики уже...

В помощь коллегам. Белорусские авиаторы продолжают по договоренности борьбу с природными стихиями в Турции. Два борта Ми-8 с площадок Турецкой Республики уже совершили 70 полетов над страной и почти 300 раз сбросили воду на очаги возгорания. Кроме того, наши вертолеты помогли с доставкой нескольких десятков турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября.За территорией Беларуси также следят с высоты. С начала года авиаторы поднимались в воздух больше 200 раз. В ходе полетов обнаружено 140 пожаров. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять возгорания в экосистемах на ранней стадии, что помогает быстрее справиться с огнем и минимизировать последствия.