В Чижовке сработала система оповещения. Что произошло?

Источник материала: Tut.by

Вечером 14 июля читатели TUT.BY сообщили, что в столичном микрорайоне Чижовка слышна сирена. В МЧС рассказали, что произошло.

Около десяти часов вечера читатели TUT.BY сообщили, что в Заводском районе сработала система оповещения. Сирена срабатывала три раза, сигнал каждый раз длился около 30 секунд.

В МЧС пояснили, что система оповещения сработала из-за сбоя на АТС.

— Из-за сбоя на АТС на улице Уборевича произошла кратковременная сработка системы оповещения. Причины устанавливаются, — рассказала TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.