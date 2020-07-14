|
В Чижовке сработала система оповещения. Что произошло?
15.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 июля читатели TUT.BY сообщили, что в столичном микрорайоне Чижовка слышна сирена. В МЧС рассказали, что произошло.
Около десяти часов вечера читатели TUT.BY сообщили, что в Заводском районе сработала система оповещения. Сирена срабатывала три раза, сигнал каждый раз длился около 30 секунд.
В МЧС пояснили, что система оповещения сработала из-за сбоя на АТС.
— Из-за сбоя на АТС на улице Уборевича произошла кратковременная сработка системы оповещения. Причины устанавливаются, — рассказала TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 14 июля читатели TUT.BY сообщили, что в столичном микрорайоне Чижовка слышна сирена. В МЧС рассказали, что произошло.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)