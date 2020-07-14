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В Чижовке сработала система оповещения. Что произошло?

15.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 июля читатели TUT.BY сообщили, что в столичном микрорайоне Чижовка слышна сирена. В МЧС рассказали, что произошло.

Около десяти часов вечера читатели TUT.BY сообщили, что в Заводском районе сработала система оповещения. Сирена срабатывала три раза, сигнал каждый раз длился около 30 секунд.

В МЧС пояснили, что система оповещения сработала из-за сбоя на АТС.

— Из-за сбоя на АТС на улице Уборевича произошла кратковременная сработка системы оповещения. Причины устанавливаются, — рассказала TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 14 июля читатели TUT.BY сообщили, что в столичном микрорайоне Чижовка слышна сирена. В МЧС рассказали, что произошло.
 
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