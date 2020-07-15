На акции протеста задержали журналистов TUT.BY Всеволода Зарубина и Алексея Судникова. Отпустили через два часа

Источник материала: Tut.by

Во время освещения акций протеста в Минске задержаны журналисты TUT.BY Всеволод Зарубин и Алексей Судников. Они выполняли свои профессиональные обязанности на пересечении улиц Романовская Слобода и Немига, когда были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Это произошло около полуночи.

Позже выяснилось, что журналистов доставили в Октябрьское РУВД. После проверки документов — спустя два часа после задержания — их отпустили.

— Мы снимали на улице, когда подъехал автозак, из него выбежали люди в балаклавах и начали хватать всех без разбора, — рассказывает Алексей Судников. — Все наши слова о том, что мы журналисты, были проигнорированы. Внутри машины нас и еще нескольких человек положили лицом в пол. Подняться разрешили только спустя 20 минут. Изначально нас привезли в Центральное РУВД, там было уже около 20−30 задержанных. Однако буквально через 5 минут сказали снова грузиться в автозак — и перевезли в Октябрьское РУВД. Там мы и еще примерно 10−15 задержанных стояли на улице. После проверки документов, а это заняло около 30 минут, меня и Всеволода отпустили.

Примечательно, что Алексей Судников задержан во второй раз за вечер: впервые это произошло около 20.00 на проспекте Независимости. Тогда нашего журналиста отпустили в течение 10 минут.

По данным правозащитников, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек. Всего по стране — как минимум 215.