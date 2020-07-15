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Пожарная обстановка в лесах Беларуси стабилизировалась

15.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ограничения на посещение остаются только в трех районах Гомельской области. С начала сезона было зарегистрировано 830 пожаров, которые повредили площадь более шести с половиной тысяч гектаров. Потребуются десятилетия, чтобы восстановить лес. Основной причиной пожаров является халатность отдыхающих и жителей сельской местности.


В этом году в лесах страны найдены 64 человека


Еще одна острая проблема - потерявшиеся в лесу. В этом году уже найдено 64 человека, в том числе восемь детей. Спасатели рекомендуют с собой брать заряженный мобильный телефон, оставлять свои координаты и предупреждать родственников.

 
 
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Ограничения на посещение остаются только в трех районах Гомельской области. С начала сезона было зарегистрировано 830 пожаров, которые повредили площадь более...
 
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