Жителей некоторых домов Западного микрорайона предупредили о возможном временном ухудшении качества воды

Источник материала: Полесская правда



В настоящее время в Пинске продолжается строительство важного для города объекта – нового микрорайона Жемчужный. В числе прочих работ проводится замена существующих сетей водоснабжения и строительство новых.

В результате перекрытий водопроводов для переключения трубопроводов разводящей сети происходит изменение скоростей и перераспределение потоков воды во внутриквартальной распределительной сети и на водопроводных вводах к жилым домам. Данные работы могут влиять на показатели качества питьевой воды по цветности, мутности и железу.

Временное ухудшение качества воды могут наблюдать жители домов:

ул. Брестская, 107;

ул. 60 лет Октября, 8, 10, 12;

ул. Сухая, 43, 64, 64а.

Специалисты Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с работниками Пинскводоканала будут постоянно отслеживать качество питьевой воды, сообщает сайт Пинского горисполкома.