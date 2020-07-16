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Жителей некоторых домов Западного микрорайона предупредили о возможном временном ухудшении качества воды

16.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жителей некоторых домов Западного микрорайона предупредили о возможном временном ухудшении качества воды
В настоящее время в Пинске продолжается строительство важного для города объекта – нового микрорайона Жемчужный. В числе прочих работ проводится замена существующих сетей водоснабжения и строительство новых.
В результате перекрытий водопроводов для переключения трубопроводов разводящей сети происходит изменение скоростей и перераспределение потоков воды во внутриквартальной распределительной сети и на водопроводных вводах к жилым домам. Данные работы могут влиять на показатели качества питьевой воды по цветности, мутности и железу.
Временное ухудшение качества воды могут наблюдать жители домов:
ул. Брестская, 107;
ул. 60 лет Октября, 8, 10, 12;
ул. Сухая, 43, 64, 64а.
Специалисты Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с работниками Пинскводоканала будут постоянно отслеживать качество питьевой воды, сообщает сайт Пинского горисполкома.

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