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Двоих мужчин задержали за продажу самодельного пистолета, более 30 лет назад привезенного из Украины

16.07.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двоих жителей Пружанского района задержали за торговлю оружием: они продавали самодельный пистолет с глушителем, который 30 лет назад один из них привез в Беларусь из Украины, а также боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

57-летнего мужчину, который с помощью 63-летнего подельника продал самодельный однозарядный пистолет с глушителем и патроны к нему, задержали еще в апреле. Он переехал в Беларусь из Украины в конце 1980-х годов и привез оружие с собой. В этом году мужчина захотел сбыть пистолет и попросил помочь в поиске покупателей своего знакомого, который продал пистолет за 450 долларов. Через несколько дней после сделки последний попытался продать двадцать спортивно-охотничьих патронов и был задержан сотрудниками милиции.

В ходе обысков у мужчин обнаружили четыре охотничьих ружья, около 500 патронов, более двух килограммов пороха, составные части стрелкового оружия и приспособления для изготовления боеприпасов.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Один из задержанных был ранее судим за хищение, оба официально не являются охотниками — теперь их также проверяют на причастность к браконьерству.

 
 
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Двоих жителей Пружанского района задержали за торговлю оружием: они продавали самодельный пистолет с глушителем, который 30 лет назад один из них привез в Беларусь...
 
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