|
В Гродно открыли новый троллейбусный маршрут. Это своеобразный подарок жителям ко Дню освобождения города
16.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Гродно открыли новый троллейбусный маршрут, который свяжет два молодых микрорайона - Ольшанку и Грандичи. Это своеобразный подарок жителям города ко Дню освобождения Гродно. Микрорайоны быстро разрастаются, и нехватка общественного транспорта была одной из главных проблем. Здесь живут в основном молодые и многодетные семьи. На новом маршруте будут ездить современные бесконтактные троллейбусы белорусского производства.
А празднование Дня освобождения Гродно по традиции началось с возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в центральном парке. Город был освобожден 16 июля 44-го войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Отдать дань уважения героям сегодня пришли сотни горожан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно открыли новый троллейбусный маршрут. Это своеобразный подарок жителям ко Дню освобождения города
Сегодня в Гродно открыли новый троллейбусный маршрут, который свяжет два молодых микрорайона - Ольшанку и Грандичи. Это своеобразный подарок жителям города ко Дню...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)