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В Гродно открыли новый троллейбусный маршрут. Это своеобразный подарок жителям ко Дню освобождения города

16.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Гродно открыли новый троллейбусный маршрут, который свяжет два молодых микрорайона - Ольшанку и Грандичи. Это своеобразный подарок жителям города ко Дню освобождения Гродно. Микрорайоны быстро разрастаются, и нехватка общественного транспорта была одной из главных проблем. Здесь живут в основном молодые и многодетные семьи. На новом маршруте будут ездить современные бесконтактные троллейбусы белорусского производства. 

А празднование Дня освобождения Гродно по традиции началось с возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в центральном парке. Город был освобожден 16 июля 44-го войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов.  Отдать дань уважения героям сегодня пришли сотни горожан.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Гродно открыли новый троллейбусный маршрут, который свяжет два молодых микрорайона - Ольшанку и Грандичи. Это своеобразный подарок жителям города ко Дню...
 
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