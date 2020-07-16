Экономический суд Минска рассматривает два заявления и один иск к Symbal.by

Источник материала: Tut.by

Сегодня в экономическом суде Минска проходит сразу три заседания, где фигурирует магазин сувениров Symbal.by, к которому выстроились очереди, когда он объявил о закрытии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В июне сувенирный магазин Symbal.by оказался под пристальным вниманием силовиков. Сперва милиция изъяла у курьера 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого в магазин стала приходить одна проверка за другой : налоговые инспекторы, ОБЭП Советского района.

В итоге директор Symbal.by Павел Белоус заявил: магазин на проспекте Машерова, 18 вынужден остановить свою работу. После этого у магазина выстроилась очередь из желающих поддержать Symbal.by, но к ней подъехал автозак и задержал около 20 человек.

Сегодня в суде прошло сразу три заседания, где фигурирует Symbal.by.

На первом рассматривали административное дело. Оно касается перевозки тех самых маек, которые были изъяты у курьера. Судья Александр Ханевский зачитал: Symbal.by вменяется нарушение п 1.15 ст. 22 Налогового кодекса РБ, товар перевозился без сопроводительных документов. Всего в машине было 416 маек стоимостью 3022 рубля.

Интересы магазина в суде представляла главный бухгалтер Ксения Миклошевская, сотрудник налоговой инспекции отсутствовал.

— Нарушение признаете? — обратился судья к Миклошевской.

— Да.

— Будем учитывать это как смягчающее обстоятельство, — говорит судья Александр Ханевский.

По словам главного бухгалтера, все документы на предприятии были, но курьер забыл их забрать. Документы были предоставлены в тот же день в соответствующие органы. В итоге Symbal.by оштрафован на 45% от стоимости товара — 1360 рублей.

Если первое заседание длилось 10 минут, следующее — 5.

На этот раз судили директора магазина Symbal.by Павла Белоуса за это же нарушение — транспортировку товара без документов. Его оштрафовали на 25 базовых величин — 765 рублей. В итоге перевозка маек обошлась магазину в 2125 рублей.

Третье заседание начинается в 15.30.