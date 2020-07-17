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Минскому центру трансфузиологии очень нужны доноры крови - их не хватает. Вот здесь подробности

17.07.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городскому центру трансфузиологии (на Уральской) очень нужны доноры крови сразу нескольких групп. Такое объявление учреждение опубликовало в своем инстаграме вчера. Вот подробности.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Городской центр трансфузиологии (Уральская, 5 корпус 8) обратился к жителям Минска и Минского района.

«Городскому центру трансфузиологии ОЧЕНЬ! нужны доноры крови О (I), A (II), B (III) групп резус-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ принадлежности и А (II) группы резус-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ принадлежности!».

Телефон для записи доноров такой: +375172395913. Записываться перед посещением нужно обязательно.

В разговоре с TUT.BY в центре уточнили: дефицит донорской крови есть. Причин несколько: массовый отъезд студентов из Минска на каникулы и эпидемиологическая обстановка в стране.

— Думаем, доноры будут особенно нужны числа до 15 сентября, — пояснила собеседница.

Донорами могут стать люди, которым от 18 до 60 лет, но к процедуре есть противопоказания. Подробнее об этом и о том, какие документы должны быть с собой, можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Городскому центру трансфузиологии очень нужны доноры крови сразу нескольких групп. Такое объявление учреждение опубликовало в своем инстаграме вчера. Вот...
 
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