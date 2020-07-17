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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ обновляет линейку автобусов Минский автомобильный завод намерен заменить городской автопарк в течение ближайших пяти лет. Уже созданы опытные образцы первых машин нового семейства. Это...

Минский автомобильный завод намерен заменить городской автопарк в течение ближайших пяти лет. Уже созданы опытные образцы первых машин нового семейства. Это модель 303 и электробус на его базе. Освоен стандарт Евро-5 и Евро-6 как для внутреннего, так и для зарубежного рынков, в том числе западноевропейского. Таким образом, автобусы второго поколения уйдут в историю. Им на смену придет новая линейка транспорта на базе от 8 до 18,5 метров. Более того, МАЗ ведет разработку нового туристического автобуса. Старая 12-летняя модель уже морально устарела. Первыми зарубежными покупателями туристического автобуса должны стать клиенты из ближайших стран-соседок.Это Польша и прибалтийские государства. Кроме того, на МАЗе идет плотная работа по грузовику нового поколения. Современная машина полностью обновлена по узлам, агрегатам и электронной системе. Тягач может сам тормозить, соблюдать дистанцию, контролировать свое движение в полосе.Какие еще инновации вносят в серийное производство белорусские конструкторы - смотрите проект. Локализация в машиностроении" в субботу после