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МАЗ обновляет линейку автобусов

17.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский автомобильный завод намерен заменить городской автопарк в течение ближайших  пяти лет. Уже созданы опытные образцы первых машин нового семейства. Это модель 303 и электробус на его базе. Освоен стандарт Евро-5 и Евро-6 как для внутреннего, так и для зарубежного рынков, в том числе западноевропейского. Таким образом, автобусы  второго поколения уйдут в историю. Им на смену придет новая линейка транспорта на базе от 8 до 18,5 метров. Более того, МАЗ ведет разработку нового туристического автобуса. Старая 12-летняя модель уже морально устарела. Первыми зарубежными покупателями туристического автобуса должны стать клиенты из ближайших стран-соседок.Это Польша и прибалтийские государства. Кроме того, на МАЗе идет плотная работа по грузовику нового поколения. Современная машина полностью обновлена по узлам, агрегатам и электронной системе. Тягач может сам тормозить, соблюдать дистанцию, контролировать свое движение в полосе. 

Какие еще инновации вносят в серийное производство белорусские конструкторы - смотрите проект "На контроле Президента. Локализация в машиностроении" в субботу после "Панорамы".

 
 
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Минский автомобильный завод намерен заменить городской автопарк в течение ближайших  пяти лет. Уже созданы опытные образцы первых машин нового семейства. Это...
 
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