«Мы - силовой инструмент». Может ли армия подавлять массовые беспорядки? Объясняет военный эксперт

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Совета безопасности, бывший министр обороны Андрей Равков заявил : силовой блок готов предотвратить возможные массовые беспорядки в Беларуси. TUT.BY попросил военного обозревателя Александра Алесина объяснить: могут ли вооруженные силы выйти на улицу, в каких ситуациях это возможно и что об этом говорит Военная доктрина, на которую ссылается Равков.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства», — заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности.

Как полагает военный обозреватель Александр Алесин, если и начнутся массовые беспорядки, то первым делом подключатся органы КГБ, МВД, чтобы «перехватить отдельных заводил, лидеров процесса» и не дать возглавить движение. Для подавления беспорядков, как мы уже видели не раз, также будет использоваться ОМОН.

— Кроме ОМОНа у нас есть еще внутренние войска, которые по размеру ничуть не меньше вооруженных сил. И если столкновения приобретают характер вооруженной борьбы, как это было в Украине, только тогда подключается структура Министерства обороны как сила специальных операций, — рассказывает TUT.BY военный эксперт Александр Алесин. — Может ли армия выйти на улицу, чтобы подавлять какие-то волнения? Думаю, этот вариант наименее вероятный. Армию этому не учат, и она неэффективна для борьбы с внутренними волнениями. А вот части ОМОНа, внутренних войск, спецназа МВД специально готовят для подавления массовых волнений. Они имеют соответствующее оборудование, вооружение, средства защиты и нападения, у них есть соответствующая агентура в рядах протестующих. К тому же ОМОН, спецназ, внутренние войска постоянно тренируются, одна часть изображает протестующих, другая — тех, кто подавляет.

По словам Алесина, у власти достаточно других силовых ведомств и рычагов, чтобы не задействовать армию во время массовых беспорядков.

— И это не проявление гуманизма власти, это просто неэффективно, — уточняет военный обозреватель. — Самое главное — у военных нет психологической подготовки. Очень сложно участвовать в подавлении собственного населения, психологически многие не выдерживают и ломаются.

Алесин обращает внимание: мало того, что психологически солдаты не готовы участвовать в подавлении массовых беспорядков, они еще могут нанести серьезные травмы протестующим. Ведь не стоит задача уничтожить людей, главное — их успокоить, а военнослужащих этому не обучают. И приводит цифру, почему армию вряд ли будут задействовать во время подавления протестов: только в органах милиции около 90 тысяч человек, которых смогут подключить в случае необходимости.

В каких случаях тогда могут использовать армию? Как объясняет Алесин, если в стране вводят чрезвычайное положение, то военные берут под охрану важнейшие стратегические объекты. Например, нефтеперерабатывающий завод, атомную электростанцию, крупные химические предприятия.

В своей речи госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков обратил внимание на новую Военную доктрину, которая была принята в 2018 году и разрабатывалась с учетом международной обстановки.

— Прежде всего доктрина касается внешних угроз, она предусматривает меры государства по защите от нападений извне: какие меры будут применяться по формированию или переформированию частей, подразделений, вооружению их новой техникой, подготовкой личного состава. Формируется план обороны государства, где по шагам расписывается, как государство будет мобилизоваться для отражения внешней угрозы. Вот что такое военная доктрина, и она не имеет отношения к действиям внутри страны, — уточняет военный эксперт Александр Алесин. — Но сейчас внешней агрессии может предшествовать гибридная агрессия, когда действующие по поручению внешних сил люди образуют вооруженные формирования и начинают партизанскую, повстанческую войну и диверсию. Такую ситуацию мы видели в Украине. И в этом случае могут применяться силы и средства Министерства обороны.