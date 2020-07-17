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Конкурс профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут водители троллейбусов

17.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Развитие своих навыков ювелирного маневрирования водители показывают в столице на конкурсе профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут троллейбусы. Накануне же отстрелялись асы за рулем автобусов. Все участники сдают своеобразный экзамен на знание правил дорожного движения, затем  приступают к практике. Жюри оценивает четкость и скорость выполнения заданий. Победители получат не только звание "мастер вождения", но и денежное поощрение.
 
 
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Развитие своих навыков ювелирного маневрирования водители показывают в столице на конкурсе профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут троллейбусы....
 
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