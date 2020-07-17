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Конкурс профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут водители троллейбусов
17.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазвитие своих навыков ювелирного маневрирования водители показывают в столице на конкурсе профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут троллейбусы. Накануне же
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Развитие своих навыков ювелирного маневрирования водители показывают в столице на конкурсе профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут троллейбусы....
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