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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут водители троллейбусов Развитие своих навыков ювелирного маневрирования водители показывают в столице на конкурсе профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут троллейбусы....

Развитие своих навыков ювелирного маневрирования водители показывают в столице на конкурсе профмастерства. Сегодня на полосу препятствий выйдут троллейбусы. Накануне же. Все участники сдают своеобразный экзамен на знание правил дорожного движения, затем приступают к практике. Жюри оценивает четкость и скорость выполнения заданий. Победители получат не только звание "мастер вождения", но и денежное поощрение.