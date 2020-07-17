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«Не только ж лосям по лесам бродить!» Под Бобруйском выпустили на свободу благородных оленей

17.07.2020 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре прошлого года возле деревни Дойничево Бобруйского района в рамках государственной программы «Белорусский лес» на специально огороженной территории почти в 10 га поселились 36 оленей. Их закупили в питомнике Калинковичского района, чтобы восстановить популяцию животных на Бобруйщине. Последний раз оленей в районе Дойничево, говорят местные егеря, видели в советские времена. 16 июля животных из загона условно выпустили на свободу — сняли часть металлической сетки на участке примерно в 2 метра. Вот только неизвестно, когда питомцы решат покинуть знакомый лес, где прожили более полугода.

На новое место жительства под Бобруйск из Калинковичей в начале декабря переехали 4 самца, 14 самок и 18 оленят в возрасте до 1 года. Смотрителем за животными назначили егеря Михаила Шаламкова, который до этого о повадках оленей знал только понаслышке. Животные хоть и выросли в питомнике, оказались дикими. Но очень быстро сообразили: если вдалеке рычит трактор, значит, привезли «вкусняшки» — хрустящую морковку, сладкую свеклу, упругие кочаны капусты, овес.


Приручал своих подопечных Михаил Владимирович постепенно, завоевывая доверие питомцев лаской и заботой. А еще выбрал для себя специальный опознавательный знак — ярко-оранжевую кепку, которую олени заприметили с первых же дней. С тех пор так и повелось — трактор урчит, оранжевая кепка мелькает между деревьев, олени выходят на широкую тропу, разделяющую загон на две части. При любом другом раскладе, говорят егеря, можно хоть в лепешку разбиться — животные людям не покажутся.

Утром 16 июля, в день последней кормежки в загоне, олени сразу же почувствовали, что рядом — чужаки.

— Кось-кось-кось-косеньки! — напрасно подзывал питомцев егерь. — Выходите, мои хорошие!


Прошло не менее 15 минут прежде, чем в кустах замелькали ветвистые рога. Вдалеке показался еще один олень, который принялся с удовольствием хрустеть капустными листами. Оказалось, это Яша и Леня, молодые самцы, которых еще зимой взрослый вожак изгнал из стада. Вот животные и потянулись к человеку. Домашними, говорит Михаил, они не стали, но несколько раз все же брали морковь из рук.

Своего кормильца Яша и Леня узнают, поэтому подпускают довольно близко — на расстояние метра. На остальных людей реагируют спокойно, но знакомиться не спешат. Любые попытки приблизиться заканчиваются тем, что животные демонстрируют людям упругие крупы и гордо удаляются в лесную чащу.



— Это сейчас они такие смелые, потому что за зиму рога отрастили, — делится наблюдениями руководитель районного подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Добровольский. — До этого они к себе никого близко не подпускали.

Остальное стадо в это время затаилось в густом ельнике, лишь изредка между деревьев мелькали рыжевато-коричневые бока животных. Михаил Шаламков обогнул предполагаемое место дислокации оленей, пообещав выгнать их из чащи. Вскоре стадо с гулким топотом пересекло тропинку — впереди огромный вожак с ветвистыми рогами, позади — самки с детенышами.



Сколько именно сейчас в стаде оленей, егеря не знают. Некоторые из самок, привезенные в Дойничево, в декабре уже ожидали приплода.

— Было 36 оленей, к ним мы еще смело плюсуем 6 животных. Это только те, которых мы смогли рассмотреть. Подсчитать всех, когда они перебегают тропу, невозможно, — говорит Сергей Добровольский. — Но, думаю, их количество приближается к 50.

— Главное, что никого за эти 7 месяцев не потеряли, — добавляет Михаил Шаламков.

Вероятность такая, по его словам, была, ведь олени приживаются далеко не везде — животным нужны и лес, и поле, и водоем. Поэтому участок для загона выбирался очень тщательно, на его территории протекает ручей, а поле можно увидеть сразу за металлической сеткой. Этой весной его специально засеяли, чтобы олени, покинув загон, без труда нашли свои любимые овощи и злаки.


— А если не хватит, то вокруг полно деревень, где на огородах есть и капуста, и морковка — смеются егеря, пытаясь скрыть за шутками, что волнуются. Не каждый день ведь приходится выпускать на свободу благородных оленей. К людям животные вряд ли пойдут, а вот добычей волков могут стать запросто.

— Только в этом году возле загона трех волков отстрелили, — говорит Михаил Шаламков. — Они чувствуют, что здесь олени, вот и ходят кругами. Если бы сделали подкоп и попали в загон, то молодняк бы точно весь подавили. Но обошлось.

В гости к оленям, к слову, приходили не только волки. Этой зимой, по словам Сергея Добровольского, в округе появилось два оленьих стада, которые могли мигрировать из соседних районов.



— Несколько раз ночью проезжали и видели их с помощью тепловизоров возле ограждения, — вспоминает руководитель районного подразделения БООР.

За разговорами время летит незаметно, и вот уже мы стоим перед секцией металлического забора, который через несколько минут будет демонтирован. Часть сетки егеря убирают в сторону, открывая проход в чащу.

— Ну, вот и все, — констатирует Михаил Шаламков, добавляя, что ему очень жаль расставаться с питомцами. Яшу и Леню, признается егерь, он легко узнает в лесу, если доведется встретиться. И не только благодаря желтым биркам с чипами на ушах животных — у каждого из его любимчиков есть отличительные особенности. Но о них Михаил не рассказывает — это личное.


— Владимирович, это тебе подарок к юбилею, — подбадривает коллегу Сергей Добровольский, добавляя, что сегодня егерь Михаил Шаламков отмечает 60-летие. — Будет что вспомнить.

Когда именно олени покинут загон, егеря могут только предполагать. Говорят, что животные должны сами найти лаз в ограждении и уйти на вольные хлеба без принуждения.



— Если оленей спугнуть и заставить бежать, то найдем их в Осиповичском районе, — шутят мужчины. Они рассчитывают, что питомцы уже через неделю будут на свободе — в поисках пищи животным рано или поздно придется покинуть обжитое место. А осенью в загоне появятся новые олени из питомника, не менее 30 штук. Средства на их закупку, по словам Сергея Добровольского, уже выделены.

— Не только ж лосям у нас по лесам бродить!

 
 
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В декабре прошлого года возле деревни Дойничево Бобруйского района в рамках государственной программы «Белорусский лес» на специально огороженной территории...
 
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