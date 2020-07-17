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Кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й больнице Минска
17.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКабинет компьютерной томографии сегодня торжественно открыли в 5-й клинической больнице Минска. Современный аппарат последнего поколения позволяет исследовать каждый миллиметр пациента. Ежедневно с помощью томографа смогут диагностировать до 35 человек. Отметим, в ближайшее время еще один аппарат КТ будет установлен в 4-й больнице Минска и восемь - в столичных поликлиниках. Также планируется закупка двадцати компьютерных томографов для реги
онов.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Мы открываем первый из десяти компьютерных томографов, которые поставляются в рамках личной договоренности Главы нашего государства А. Г. Лукашенко и Михаила Гуцериева. Компания “Славкалий” оказала спонсорскую помощь для переоснащения организаций здравоохранения города Минска десятью компьютерными томографами. Мы видим, что один уже введен в эксплуатацию, три находятся на этапе монтажа и четыре на складе Белмедтехники. То есть все 10 аппаратов поступили в страну".
Александр Катлинский, завотделением 5-й клинической больницы г. Минска: "Технические характеристики впечатляют. 128 срезов он может давать, двухфокусная трубка, 40 различных программ. Исследования охватят весь спектр заболеваний, которые мы лечим, и наши диагностические возможности очень расширятся".
Добавим, сегодня в столице диагностику проводят на восемнадцати аппаратах КТ. В целом за последние 5 лет в систему здравоохранения из бюджета города было выделено более 400 миллионов долларов.
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Кабинет компьютерной томографии сегодня торжественно открыли в 5-й клинической больнице Минска. Современный аппарат последнего поколения позволяет исследовать...
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