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Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси: Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается
18.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается. Он должен понимать, из чего это растет и к чему это приведет". Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси, солист Большого театра оперы и балета высказал свое мнение о происходящем в стране.
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Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси: Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается
"Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается. Он должен понимать, из чего это растет и к чему это приведет". Владимир Громов, заслуженный...
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