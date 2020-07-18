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Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси: Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается

18.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается. Он должен понимать, из чего это растет и к чему это приведет". Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси, солист Большого театра оперы и балета  высказал свое мнение о происходящем в стране.

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"Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается. Он должен понимать, из чего это растет и к чему это приведет". Владимир Громов, заслуженный...
 
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