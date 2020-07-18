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Медики могут рассчитывать на специальную программу поддержки от крупнейшего застройщика в стране

19.07.2020 08:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Хорошие новости для врачей, которые ежедневно борются за наши жизни. Медики могут рассчитывать на специальную программу поддержки от крупнейшего застройщика в стране. При покупке жилья в комплексе "Минск Мир" для персонала медучреждений предусмотрено снижение цены до 20%. От врачей до водителей скорых - акция действует для каждого, кто вносит посильный вклад в сохранение нашего здоровья. Виктория Антоненкова продолжит. 
Новый стандарт качества, место для жизни и развития. 

Столичный комплекс "Минск Мир" строят по принципу города в городе, здесь все продумано до мелочей

Развитая инфраструктура для комфорта и обеспечения всех потребностей жителей. Сейчас здесь предлагают лучшие условия для покупки. А для медиков еще и специальная программа со сниженными ценами – выгода до 20%.

Вибор Мулич,  председатель совета директоров компании Dana Holdings: "Акции поддержки медиков проходят по всему миру. Специальная программа для белорусских медиков _ это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться - не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Они жертвовали собственным благополучием и рисковали, чтобы исполнить свой долг. Мы считаем, что работа белорусских медиков заслуживает самого глубокого уважения".

Dana Holdings ориентирована на решение насущных вопросов граждан - приобретение жилья, строительство социальной инфраструктуры. Поддержка медиков - еще один шаг в реализации социальной ответственности компании.

Вибор Мулич,  председатель совета директоров компании Dana Holdings: "Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от финансовых условий покупки жилья. Будет ли семья медиков оплачивать квартиру собственными средствами, кредитными ресурсами или покупать в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе "Минск Мир".

Воспользоваться преимуществами могут не только медицинские работники, но и члены их семей, родственники и близкие

 
Специальная программа заработала на этой неделе. Воспользоваться ее преимуществами могут не только медицинские работники, но и члены их семей, родственники и близкие. При этом долго ждать заселения не придется. "Минск Мир" активно строится и развивается. В комплексе откроют 7 школ и 12 детских садов. Заработает детская и взрослая поликлиники, медицинский центр. Открываются кафе, рестораны, магазины и объекты сервиса.
"Минск Мир" - самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Его деловым сердцем станет международной финансовый центр. Здесь откроют крупнейший в стране торгово-развлекательный центр и новый городской парк. До центра - 5 минут на машине или несколько станций на метро, кстати, новую ветку уже строят.

Строительство - с опережением графика. К концу года ключи от квартир получат жители 20 домов в 4 кварталах. Жилье - европейского уровня

От студий до апартаментов площадью в 85 квадратов. Свободные планировки, высокие потолки, панорамное остекление, лобби вместо подъездов и скоростные лифты.
Стартовали продажи в 3-х новых домах - "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Их сдадут через год. Сейчас на квартиры действует дополнительная летняя акция. Цены снижены до конца августа. А если покупать квартиру через сайт застройщика, дополнительная выгода в 5 тысяч рублей. Программа для медиков действует до конца года и работает при любом способе покупки. 

Можно использовать партнерский кредит от Беларусбанка

На 20 лет в белорусских рублях, в первый год ставка - менее 4%. Возобновил кредитную программу и Белорусский народный банк. Есть длительная, до 120 месяцев, беспроцентная рассрочка от застройщика. Ни поручителей, ни справок о доходах! Современную квартиру в столичном комплексе "Минск Мир" может позволить себе любая семья со стабильным доходом. Самое время переехать в столицу.

 
Теги: Минск
 
 
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Хорошие новости для врачей, которые ежедневно борются за наши жизни. Медики могут рассчитывать на специальную программу поддержки от крупнейшего застройщика в...
 
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