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Какие тайны хранит Гольшанский замок. Репортаж о реставрации объекта
19.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКадры, которые позволят заглянуть в прошлое и узнать, какими тайнами и легендами окутан Гольшанский замок. Сейчас объект на реставрации. На работы государство выделило полмиллиона рублей. Уже готова Северная башня и переходные мосты - так что, теперь туристы смогут парить над руинами и искать Белую Панну и Черного Монаха. Внутри башни готовят масштабный рассказ с помощью экспозиции. Что сейчас происходит на строительном объекте - увидела Лидия Заблоцкая.
В Гольшанском замке завершают этап реставрации Северной башниИгорь Раханский, руководитель проектной группы: "На любом объекте реставрации всегда ведется одна и та же работа. Это три основных процесса: строительство, восстановление и экспонирование образа созданного памятника".
Гольшанскому замку ввели первую спасительную инъекцию в 2008-м. С тех пор романтическую руину ежедневно окутывают не только легенды о Белой Панне и Черном Монахе, но и консервационные растворы.
Спасают самое мистическое место страны: когда-то неприглядные остатки роскоши не дали снять в Беларуси детектив «Черный замок Ольшанский» по Короткевичу. Съемочный процесс переносили в Украину.
Сегодня же в ход пошла очередная финансовая поддержка Главы государства в полмиллиона рублей из фонда по поддержке культуры и искусства. В Северной башне готовят экспозиционное повествование.
В Северной башне готовят экспозиционное повествование
Игорь Раханский, руководитель проектной группы: "На первом ярусе - это мир обслуживающего персонала, мир простого народа, на втором ярусе - мир панской культуры, мир магнатский. Камин на первом этаже - это какой-то простой декор. Камин на втором этаже - это геральдический декор. На нем, извините, греют пятки и душу магнатскую".
Такое насыщение расскажет о былом богатстве замка. В 7 веке его построил двоюродный брат автора статута Павел Сапега. Строение внешне было близко к Мирскому замку, но при этом лишено оборонительной функции. Возможно, потому замок не выдержал ударов Северной войны. Один из красивейших дворов в ВКЛ остался без наследника и постепенно "разлагался" на кирпичи. При исследовании территории нашли осколки плитки - по ним и воссоздали пол для башни. Каркас, на который смонтируют новый камин с гербом Сапегов, готов. Сейчас в зале второго этажа работает реставратор.
В башне обнаружили роспись XVII века и уникальные нервюры
Николай Малиновский, художник-реставратор: "Тут мы обнаружили шесть нервюров. Вот это называется нервюра - такой рельеф на своде. И раскрыть живопись и древнюю штукатурку, примерно 7-8 век, остатки живописи. Расчистить ее, укрепить. И чтобы она жила для тех людей, которые придут. Это единственный артефакт в этом здании. То есть, вот это настоящая кладка еще. То есть, это родное".
Этажи Северной башни наполнят аутентичными артефактами, светом и нестандартной музыко. Рассказывать историю будут не только с помощью отделки. Кстати, ремонт завершат в сентябре. В вежу поселят образы основателя замка и его четвертой жены Софьи, а дополнят все аутентичными артефактами. Драмы добавит игра света и нестандартный музыкальный фон.
Для туристов открыли несколько смотровых площадокВ 7 веке на каждый из этажей башни вела деревянная лестница. Буквально за два последних года ее воссоздали - правда, из металла. И кроме основной функции - попасть в башню - лестница выполняет еще и функцию смотровых площадок. Это большой плюс для туристов: можно делать селфи и фактически парить над руинами, а также подробно рассматривать оставшиеся артефакты.
Во дворе может появиться пруд с подводной сценойПрогуливаться по руинному лабиринту разрешается. Стены до сих пор сохранили ребусы: читается, где была печь, подвалы и лестница, по которой гостям подавали пищу. Архитекторы приступают к третьему этапу - проектированию дворовой территории. В концепте - пруд с подводной сценой и неотапливаемые павильоны для выставок.
У руин Гольшанского замка откроют визит-центрВ ближайшие месяцы территорию дополнит инфраструктура. А именно - визит-центр. Здесь можно будет заказать экскурсию и выпить чашечку кофе, что, безусловно, привлечет больше туристов.
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Кадры, которые позволят заглянуть в прошлое и узнать, какими тайнами и легендами окутан Гольшанский замок. Сейчас объект на реставрации. На работы государство...
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