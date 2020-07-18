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В Гольшанском замке завершают этап реставрации Северной башни

В Северной башне готовят экспозиционное повествование

В башне обнаружили роспись XVII века и уникальные нервюры

Этажи Северной башни наполнят аутентичными артефактами, светом и нестандартной музыко. Рассказывать историю будут не только с помощью отделки. Кстати, ремонт завершат в сентябре. В вежу поселят образы основателя замка и его четвертой жены Софьи, а дополнят все аутентичными артефактами. Драмы добавит игра света и нестандартный музыкальный фон.

Для туристов открыли несколько смотровых площадок

Во дворе может появиться пруд с подводной сценой

У руин Гольшанского замка откроют визит-центр

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие тайны хранит Гольшанский замок. Репортаж о реставрации объекта Кадры, которые позволят заглянуть в прошлое и узнать, какими тайнами и легендами окутан Гольшанский замок. Сейчас объект на реставрации. На работы государство...

Кадры, которые позволят заглянуть в прошлое и узнать, какими тайнами и легендами окутан Гольшанский замок. Сейчас объект на реставрации. На работы государство выделило полмиллиона рублей. Уже готова Северная башня и переходные мосты - так что, теперь туристы смогут парить над руинами и искать Белую Панну и Черного Монаха. Внутри башни готовят масштабный рассказ с помощью экспозиции. Что сейчас происходит на строительном объекте - увиделаГольшанскому замку ввели первую спасительную инъекцию в 2008-м. С тех пор романтическую руину ежедневно окутывают не только легенды о Белой Панне и Черном Монахе, но и консервационные растворы.Спасают самое мистическое место страны: когда-то неприглядные остатки роскоши не дали снять в Беларуси детектив «Черный замок Ольшанский» по Короткевичу. Съемочный процесс переносили в Украину.Сегодня же в ход пошла очередная финансовая поддержка Главы государства в полмиллиона рублей из фонда по поддержке культуры и искусства. В Северной башне готовят экспозиционное повествование.Такое насыщение расскажет о былом богатстве замка. В 7 веке его построил двоюродный брат автора статута Павел Сапега. Строение внешне было близко к Мирскому замку, но при этом лишено оборонительной функции. Возможно, потому замок не выдержал ударов Северной войны. Один из красивейших дворов в ВКЛ остался без наследника и постепенно "разлагался" на кирпичи. При исследовании территории нашли осколки плитки - по ним и воссоздали пол для башни. Каркас, на который смонтируют новый камин с гербом Сапегов, готов. Сейчас в зале второго этажа работает реставратор.В 7 веке на каждый из этажей башни вела деревянная лестница. Буквально за два последних года ее воссоздали - правда, из металла. И кроме основной функции - попасть в башню - лестница выполняет еще и функцию смотровых площадок. Это большой плюс для туристов: можно делать селфи и фактически парить над руинами, а также подробно рассматривать оставшиеся артефакты.Прогуливаться по руинному лабиринту разрешается. Стены до сих пор сохранили ребусы: читается, где была печь, подвалы и лестница, по которой гостям подавали пищу. Архитекторы приступают к третьему этапу - проектированию дворовой территории. В концепте - пруд с подводной сценой и неотапливаемые павильоны для выставок.В ближайшие месяцы территорию дополнит инфраструктура. А именно - визит-центр. Здесь можно будет заказать экскурсию и выпить чашечку кофе, что, безусловно, привлечет больше туристов.