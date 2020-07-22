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Тихановская едет в Витебск, у Канопацкой нет графика встреч с избирателями. Когда и где увидеть кандидата

22.07.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две с половиной недели остается до основного дня голосования на президентских выборах. Светлана Тихановская в ближайшее время встретится с избирателями в Борисове, Витебске, Новополоцке. Андрей Дмитриев сегодня будет в Речице. Доверенные лица Александра Лукашенко наметили более 800 встреч, но публично они не анонсируются, Анна Канопацкая пока не планирует встречаться с избирателями.


Фото: Глеб малофеев, TUT.BY

Итак, график встреч кандидата Светланы Тихановской на ближайшие дни следующий:

  • 23 июля в 19.00 в Борисове, на площадке около универмага «Веста-Борисов» (ул.Гагарина 105а).
  • 24 июля в 13:30 в Глубоком, на площадке возле супермаркета «Белмаркет» (Ленина, 107Б)
  • 24 июля в 16:30 в Новополоцке, на входе в городской парк культуры и отдыха (район дома № 1 по ул. Парковая)
  • 24 июля в 19:00 в Витебске, в парке культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев сегодня, 22 августа, встретится с избирателями в Речице, встреча пройдет в зале по ул. Совесткой, 84. Как сообщил кандидат TUT.BY, подробный график встреч на последующие дни еще составляется.

То же сообщила команда кандидата Сергея Черечня о его ближайших встречах с избирателями — «сетка пикетов еще формируется».

Пресс-секретарь кандидата Анны Канопацкой сообщила TUT.BY, что пока графика встреч с избирателями нет, сегодня и завтра Анна точно не планирует агитационных мероприятий.

Что касается встреч с кандидатом Александром Лукашенко, то он как президент продолжает свои рабочие поездки по стране, попасть на них в основном могут заранее приглашенные работники государственных предприятий. Кроме того, с избирателями встречаются доверенные лица Лукашенко, однако сводного графика, кто, когда и где проводит встречи, в публичном доступе нет.

Сегодня, к примеру, на базе «Белой Руси», в республиканской общественной приемной кандидата Александра Лукашенко прошел прием председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака (с 10 до 13 часов) и планируется прием первого председателя Следственного комитета Алексея Волкова (с 14 до 16 часов). Анонс таких встреч, пояснили в «Белой Руси», будут размещать на сайте организации «сегодня — на завтра, поскольку все люди занятые».

 
Теги: Витебск
 
 
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